Апеляційний суд Черкащини дав 86 мільйонів на реконструкцію готелю «Росава»

Апеляційний суд Черкаської області 5 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Сорго-Буд» реконструкція туристичного готелю «Росава» під приміщення суду за 86,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2019 року по вул. Верхня Горова (Фрунзе), 29 реконструюють та обладнають приміщення , влаштують зовнішню каналізацію, благоустроять та озеленять територію.

За підсумковою відомістю ресурсів, лінолеум Tarkett Monolit замовили по 500 грн./кв. м, тоді як його ціни в інтернет-магазинах починаються від 606 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Гарячекатана арматурна сталь коштує 18-21 тис грн., що відповідає іншим тендерам.

Опалювальні радіатори FTV-33-500-500 Profil-V Kermi купили по 3 748 грн./шт., хоча в інтернет-магазинах їх продають по 4 146 грн./шт.

Ціна суміші Ceresit CT 190 у 6,48 грн./кг теж відповідає ринковому рівню.

Натомість дисперсію полівінілацетатну непластифіковану придбали по 60 грн./кг. У лютому на тендері «Спецжитлофонду» вона коштувала на 22% дешевше – 49 грн./кг.

Металопластикові віконні блоки у комплекті обійдуться у 1 800 грн./кв. м.

Гарантійний строк становить десять років. На заробітну плату піде 7,58 млн грн., тобто 9% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 1,87 млн грн.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 88,21 млн грн.

Місцевий «Сорго-Буд» належить киянину Вадиму Головку і черкасцю Максиму Слюсарю. Директором є Василь Чередніченко, який також керує прописаним у тому ж офісі ТОВ «Основа-Будмонтаж» Головка і Людмили Цинди. Там само знаходиться ПП «Кредо Сервіс» Слюсаря і Людмили Руль.

Максим Анатолійович Слюсар володіє ТОВ «ПІІ «Буцький завод продтоварів» з поляком Криштофом Тадеушем Павліковські та членом виконкому Буцької селищної ради Олександром Олексійовичем Слюсарем і ТОВ «Азот Хім Торг» із Костянтином Олексійовичем Слюсарем. Що до останнього, то особа з такими ПІБ є чоловіком Олени Слюсар , спеціаліста Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради.

Усього з 2011 року «Сорго-Буд» отримав підрядів на 110,87 млн грн.

ТОВ «Черкасиміськбуд» і ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» пропонували нижчі на 3-10% ціни, але не сплатили забезпечення пропозиції та відмовились від підписання договору.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» Віталія Охоти, ТОВ «А.І.Д.А» Олександра Ільченка, Ірини Різниченко та Надії Ковальчук і ТОВ «Сакура-Про» Ольги Василенко.

«Сакура-Про» скаржилась в АМКУ, що строк подання пропозицій у 16 днів закороткий. Замовник не оприлюднив інформаційну модель технічного завдання, тому учасник у цей строк має вручну внести в кошторисну програму 445 сторінок із переліком обладнання і матеріалів та отримати комерційні пропозиції від постачальників на кожну позицію. А строк, у який можна обстежити об’єкт і отримати додаткову технічну документацію, взагалі було обмежено одним тижнем. Крім того, були відсутні технічні характеристики огорожі з куленепробивного скла із пристроєм для спілкування, принтерів, комп’ютерів, обладнання гардеробної тощо. Однак скаржник сплатив 5 тис грн. замість необхідних 15 тис грн. за оскарження тендеру на роботи, тож адмінколегія не розглянула його скаргу.