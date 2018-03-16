Киевский нотариус способствовал рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн гривен

Прокуратура сообщила ему о подозрении.

Киевский нотариус способствовал рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн гривен
Фото: megaobzor.com

Киевская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра в столице площадью более 4 тыс. кв. м и стоимостью почти 120 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке.

В ходе предварительного расследования установлено, что нотариус, злоупотребляя своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды в размере $18 тыс., незаконно осуществил государственную регистрацию прав на указанный объект недвижимости на посторонних лиц.

В ходе следствия прваоохранителям удалось разоблачить преступную схему, а объект недвижимости - вернуть законным владельцам.

Нотариусу сообщено о подозрении по ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг и пособничество в противоправном завладении имуществом предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов, которое причинили крупный ущерб).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить нотариуса за перерегистрацию квартир на 62 млн гривен.


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