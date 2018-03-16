Порошенко: Украинцы продают доллары и покупают гривны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы «продают доллары и покупают гривны».

Об этом он заявил во время выступления в Национальном банке Украины, передает УНН .

«Еще одно доверие людей к национальной денежной единице. Продают доллары, покупают гривны. Динамика валютного курса … с 29 до 26, более 10% укрепления, означает, что когда колебания в ту или иную сторону, население это воспринимает спокойно, без паники, как это было раньше», — заявил Порошенко.