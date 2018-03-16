Исполнительный директор компании Blackberry заключен под стражу

Исполнительный директор компании, создавшей высокозащищенные смартфоны Blackberry, предположительно используемые некоторыми из самых известных преступников в мире, был заключен пож стражу.

Канадский Phantom Secure сделал «десятки миллионов долларов», продавая модифицированные устройства Blackberry.

Впервые появились обвинения, когда власти США нацелились на компанию за заведомо зашифрованную технологию.

На прошлой неделе министерство юстиции арестовало Винсента Рамуса в Сиэтле. Он был обвинен в четверг вместе с четырьмя партнерами.

Им инкриминируют рэкет и заговор, а также причастие к распространению наркотиков.

Винсент Рамос является единственным из тех, кто в настоящее время находится под стражей.

«Эта организация Phantom Secure была разработана для облегчения международной торговли наркотиками по всему миру», — рассказал адвокат Адам Браверман.

Представители Blackberry пока не ответили на просьбы о представлении комментариев по этому поводу.