Фірми, пов’язані з комунальником, отримали 140 мільйонів за кол-центри для київських комунальників

Починаючи з 2015 року, комунальні підприємства по обслуговуванню житлового фонду 8 районів Києва замовили у трьох пов’язаних між собою фірм послуги операційно-диспетчерського обслуговування на загальну суму 140 млн грн. Про це написав Олександр Бондар у «KиевVласть».

Цього року до комунальних підприємств 8 районів Києва по утриманню житлового фонду, які вже мають власні диспетчерські, приєднаються ще два КП – Деснянського та Печерського районів.

Комунальники замовлять послуги call-центру, пов’язані з прийомом скарг від киян. Техзавдання у всіх КП однакове. Підрядник повинен приймати скарги від мешканців столичних будинків через систему операційно-диспетчерського обслуговування. Диспетчер фіксуватиме повідомлення, а потім інформуватиме про нього співробітників комунального підприємства.

У техзавданні зазначено, що через диспетчерську службу можна буде повідомляти про несправності в будинках (перебої в водо-, тепло-, і електропостачанні, про несправності ліфтів і лічильників, про перебої в вивезенні сміття, подавати заявки на проведення поточного ремонту в під’їздах будинків). Працювати диспетчерські служби повинні цілодобово. Термін поставки послуг – до 31.12.2018.

КП по утриманню житлового фонду Деснянського району за диспетчерське обслуговування (з 1 травня по 31 грудня 2018 рр.) планують витратити 5 млн грн., а в КП Печерського району – 3 млн грн.

Комунальники шести районів на цей рік вже замовили диспетчерські послуги на загальну суму 36,7 млн грн. Крім Деснянського та Печерського районів ще замовлять послуги у Голосіївському і Шевченківському районах.

Видання порахувало, щорічно на закупівлю диспетчерських послуг Київ витрачає майже 50 млн грн. Починаючи з 2015 р., за ці послуги в Києві вже було витрачено як мінімум 140 млн грн. Причому весь цей обсяг грошей ділять між собою три підприємства: ТОВ «Барс Україна», ТОВ «СЕА ОДС» і ТОВ «Дель-пак сістемс Україна»

«Барс Україна» виграло тендери на загальну суму 45,4 млн грн у 4 районах Києва, «Дель-пак сістемс Україна» за надання послуг у 3 районах столиці отримало 56,5 млн грн., «СЕА ОДС» за свою історію існування отримало підряди на загальну суму 39,8 млн грн. у 4 районах Києва.

«Барс Україна» належить Ігорю Третьякову і Ліліані Дикій. Третьяков на парламентських виборах у 2012 р. був довіреною особою кандидата Лариси Хобти, яка зараз є депутатом Київської облради.

Дика є співзасновником другого підрядника – «Дельта пак сістемс Україна». Вона також є співвласником ТОВ «Юг-центр», яке зареєстроване у Києві по вул. Героїв Космосу, 2-Б. Третій підрядник районних КП по утриманню житлового фонду – «СЕА ОДС» – також зареєстрований за цією адресою.

Власником «СЕА ОДС» є Олександр Дудченко. Він працює заступником директора комунального бюджетної установи «Контактний центр міста Києва 1551», який створений для забезпечення оперативного зв’язку між киянами і органами міської влади, у тому числі і щодо питань, пов’язаних з ЖКГ. Причому на сайті київського контактного центру не приховують, що Дудченко у 2013-2015 рр. був фінансовим директором «СЕА ОДС».


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