Топ-менеджера Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен
Суд оправил его под домашний арест.
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили топ-менеджера "Ощадбанка" в хищении более 16 млн гривен средств государственного учреждения.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали банку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку был нанесен ущерб на сумму 16,7 млн гривен.
Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.
Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.
Продолжается следствие.
Напомним, бывший директор филиала банка в Киеве присвоил 52 млн гривен.
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