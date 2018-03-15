Топ-менеджера Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен

Суд оправил его под домашний арест.

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили топ-менеджера "Ощадбанка" в хищении более 16 млн гривен средств государственного учреждения.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Правоохранители установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали банку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку был нанесен ущерб на сумму 16,7 млн гривен.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Продолжается следствие.