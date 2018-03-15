Бахматюк о заявлениях Гонтаревой: хватит отворачиваться и закрывать уши

Бизнесмен в очередной раз призвал к конструктивному диалогу.

Бахматюк о заявлениях Гонтаревой: хватит отворачиваться и закрывать уши
Фото: Макс Левин

Глава совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming и владелец «Ви Эй Би Банка» и банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк считает провокационной манипуляцией заявления уволенной сегодня Верховной радой экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой о задолженности его банков по рефинансированию. Об этом он заявил журналистам.

«Еще месяц назад Валерия Гонтарева уверяла всех, что сумма задолженности моих банков составляет 38 млрд, грн.,а сегодня уже называет – 10 млрд гривен. Что в очередной раз свидетельствует об откровенном вранье и манипуляции со стороны экс- чиновницы.

Мы в течение двух лет прилагаем титанические усилия, чтобы нас хотя бы услышали и сели с нами за стол переговоров .

Мы готовы погасить все долги пред государством, готовы рассматривать варианты компромиссов, сами наработали целый ряд предложений, которые будут выгодны и Нацбанку, и государству. Но изначально была установка на то, чтобы навесить ярлыки, чтобы выставить банкиров злодеями, а регулятора – в белых одеждах. Поэтому сегодня мы обращаемся к Нацбанку: хватит отворачиваться и закрывать уши, делать вид, что вы не замечаете бизнес. Пора переходить к цивилизованному диалогу», - подчеркнул Олег Бахматюк.

По его словам, к сожалению, тактика «тысячи порезов», которую использовал Нацбанк против Ukrlandfarming , неоднократно могла привести к рейдерскому захвату бизнеса. «И мы не исключаем, что глухая стена, на которую мы натыкались всякий раз обращаясь в Нацбанк со своими предложениями – была одной из предпосылок для такого захвата», - добавил Бахматюк.

По словам главы набсовета Ukrlandfarming , несмотря на отсутствие конструктивного взаимодействия с НБУ в течение двух последних лет, компания намерена и далее предлагать варианты выхода из ситуации, в том числе и в переговорах с новым главой НБУ .

Напомним, ранее Ukrlandfarming обратился к Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов с предложением реструктуризировать долги выведенных с рынка банков «Ви Эй Би» и «Финансовая инициатива» перед государством. В компании на сегодня работает около 37-ми тысяч человек, предприятия холдинга являются финансово устойчивыми, регулярно погашают долги перед внешними кредиторами (более $500 млн за последние три года), выплачивают зарплату, а объем произведенной продукции в эквиваленте достигает 1,5% ВВП Украины.

Эксперты отмечали, что достижение НБУ и Ukrlandfarming компромисса относительно реструктуризации займов стало бы хорошим сигналом как для внутренних, так и для иностранных инвесторов, поскольку продемонстрировало бы желание регулятора идти на компромиссы ради роста экономики. Кроме того, примеру Ukrlandfarming могли бы последовать и акционеры других банков.


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