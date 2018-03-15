В «Укравтодорі» вирішили, що окремі регіони мають окучувати лише місцеві, і запустили дискримінацію з асфальтними заводами
Адміністративна колегія АМКУ 14 березня зобов’язала внести зміни у тендерну документацію Служби автомобільних доріг в Одеській області щодо замовлення робіт з поточного середнього ремонту дороги державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), зокрема, щодо необхідності для учасників мати у власності, оренді чи лізингу асфальтобетонний завод на відстані не більше 150 км від місця виконання робіт.
Про це
Служба автодоріг оголосила 17 тендерів загальною очікуваною вартістю
Скаржником виступило ПП «Полтавабудцентр», яке подало 17 скарг на всі процедури.
Колегія АМКУ підтримала дискримінаційність вимоги щодо необхідної умови для учасників тендерів мати у власності, оренді чи лізингу асфальтобетонний завод на відстані не більше 150 км від місця виконання робіт.
Також вимоги щодо розташування асфальтного заводу неподалік від місця робіт виявились у тендерній документації САД в низці інших регіонів України.
Наприклад, завод у радіусі 150 км відносно місця проведення робіт
Дещо модифіковану вимогу щодо місця розташування заводу
Цю ж вимогу з використанням часових обмежень в частині транспортування асфальтобетонної суміші
Така вимога щодо розміщення асфальтного заводу поруч місцем ремонту раніше не була популярною серед САДів по Україні. Традиційно дорожники прописували необхідність надання підрядниками підтвердження щодо наявності або залучення асфальтобетонного заводу взагалі на будь якій відстані, найчастіше йдеться про довідку в довільній формі.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
15.03.2018 07:46