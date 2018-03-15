«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда

ДП «Завод «Електроважмаш» (Харків) з 1 вересня 2015 року по 31 січня 2017 року поставив британським компаніям «Industrial Field Limited» та «Pitfield Traders Ltd» продукції на понад 1,55 млрд. грн., або понад 75% від всього обсягу.

Про це повідомив «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на дані аудиторського звіту.

Аудит показав, що розрахунки з британськими фірмами-посередниками проводяться в російських рублях. Реально обладнання поставляється з Харкова напряму до підприємств на території Російської Федерації (ООО «Элмаш-ЛТО», «Энергоэнжам», ООО «АЕ5000» та інш).

Заступник директора «ЕВМ» з юридичних питань Данилін Є.Ю. пояснив аудиторам, що на посередниках у торгівлі з харківським заводом наполягло російське ЗАТ «Трансмашхолдінг».

«Протягом перемовин, що проводились між підприємствами з боку ТМХ було запропоновано залучити посередників, які б мали можливість взяти на себе всі ризики та виконання додаткових функцій, що не можуть бути використані з боку ДП «Завод «Електроважмаш». На роль посередників були запропоновані Industrial Field Limited та Pitfield Traders Ltd», – заявив Данилін.

За даними джерела на митниці, вже після описаного у аудиторському звіті періоду, на протязі 2017 року «ЕВМ» відвантажив на ці два британських підприємства товарів на суму майже $37,5 млн., або близько 1 млрд грн. Це майже 90 % всіх експортних операцій «ЕТМ». Відтак з вересня 2015 року по 2018 рік на британські фірми було відправлено продукції щонайменше на 2,5 мільярди гривень.

«Industrial Fields Limited» до 21 грудня 2015 р. називалася «ATG Overseas Ltd». Ця компанія, зареєстрована в Лондоні у 2005 р. на домініканський офшор «West-East Plc», відома як постачальник «Електроважмашу» принаймні з 2011 р.

У 2005-2006 роках фірмою керував москвич Андрій Соболєв. До лютого 2013 р. директором значилась москвичка Ольга Курлаєва, а потім – Едвард Петре-Мірс (Edward Petre-Mears).

За даними британської газети «The Guardian» , Едвард Петре-Мірс та його партнер Сара Петре-Мірс представляють одну з найбільших у світі імперій офшорних компаній, де вони діють від імені анонімних клієнтів. Вони відомі як директори понад 2000 компаній. Як повідомив пресі директор британського реєстраційного агентства, Петре-Мірс мають подвійне громадянство островів Сент-Кіттс і Невіс. Журналісти з’ясували, що одним із клієнтів Петре-Мірс є російський мільярдер Володимир Антонов.

В 2015 р. тодішній міністр економрозвитку Айварас Абромавічус домігся звільнення Володимира Глушакова з посади директора «Електроважмашу». Тоді стало відомо, що експортні потоки державного заводу були заведені на британські фірми «Pitfield Traders» і «ATG Overseas», а ті за більшою ціною перепродували продукцію «Електроважмашу» російській фірмі «Елмаш-ЛТО» для подальшої реалізації у Росії. Нині в.о. директора «Електроважмашу» є Дмитро Костюк, який був замдиректора заводу при Глушакову. Однак кадрова ротація не змінила експортної схеми і продукція «Електроважмашу» продовжувала йти через британські фірми на адресу «Елмаш-ЛТО».

Після виходу розслідування програми «Схеми» про контракти заводу ATG Overseas Ltd» змінила назву на «Industrial Fields Limited». Тоді ж, в грудні ж 2015 року, директором став Тоні Петров Алексієв (Toni Petrov Aleksiev) із Болгарії 1966 р. нар. Він очолював московське представництво АО «Динамо» АО Болгарія, якого наразі немає в російському реєстрі юросіб. Однак за його адресою досі прописане ТОВ «Динамо Групп» Ольги Алексієвої.

Із квітня 2016 р. власником більше 75% «Industrial Fields Limited» значиться росіянка Жанна Колеснікова 1967 р. нар. із Казахстану.