Великобритания начала искать альтернативу роSSийскому газу, - Мэй

Великобритания стремится меньше зависеть от роSSийского газа и изучает возможность альтернативных поставок этого ресурса.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

«Важно учитывать то, что РоSSия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают», — приводит агентство слова Мэй, сказанные во время выступления в британском парламенте.

По ее словам, «Великобритания изучает возможность закупок сжиженного природного газа и стремится к снижению зависимости от роSSийского топлива», а также хочет «уменьшить влияние РоSSии, оказываемое посредством энергетических рынков».

Она отметила, что Лондон продолжит обсуждение с ЕС не только вопроса британской энергетической безопасности, но и проблемы энергобезопасности в целом.

Источник: Интерфакс-Украина


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