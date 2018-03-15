Великобритания начала искать альтернативу роSSийскому газу, - Мэй

Великобритания стремится меньше зависеть от роSSийского газа и изучает возможность альтернативных поставок этого ресурса.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

«Важно учитывать то, что РоSSия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают», — приводит агентство слова Мэй, сказанные во время выступления в британском парламенте.

По ее словам, «Великобритания изучает возможность закупок сжиженного природного газа и стремится к снижению зависимости от роSSийского топлива», а также хочет «уменьшить влияние РоSSии, оказываемое посредством энергетических рынков».

Она отметила, что Лондон продолжит обсуждение с ЕС не только вопроса британской энергетической безопасности, но и проблемы энергобезопасности в целом.