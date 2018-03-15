НАБУ завершило расследование дела по Львовскому бронетанковому заводу

Убытки от поставки б/у двигателей оценены в 14 млн грн.

НАБУ завершило расследование дела по Львовскому бронетанковому заводу
Фото: mil.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц Вооруженных Сил Украины и госпредприятия "Львовский бронетанковый завод", подозреваемых в растрате средств во время закупки двигателей для нужд ВСУ.

3 марта 2018 года подозреваемым и их защитникам были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления, сообщается на сайте НАБУ.

По делу проходят директор Львовского бронетанкового завода; его зам по коммерческим вопросам; начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майор; начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник; учредитель ООО "Булет Лайн".

Во время досудебного расследования установлено, что Львовский бронетанковый завод выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению ВСУ новых двигателей В-46-6. По документам, завод приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил ВСУ 40 двигателей. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без всяких документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели — не новыми, а бывшими в использовании. Эти же двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

По результатам проведения ряда экспертиз — экономической, комплексной судебной автотехнической, трассологической, товароведческой экспертизы двигателей — следствие уточнило размер убытков, нанесенных государству за коррупционное правонарушение. Они составляют 14,15 млн грн.

Расследование детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года. О подозрении лицам, причастным к схеме, было сообщено 14 июля 2017 года.


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