Стало известно, какой объем экономики Украины контролируют олигархи

Всемирный банк

В Украине 2% фирм, которые считаются политически связанными, контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех компаний в стране.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, сообщила директор банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

«Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в парламенте», — написала Кахконен в своей колонке на ЭП.

«Это позволило олигархам подключиться ко многим источникам коррупции, в том числе, в таких отраслях, как энергетика, государственные закупки, приватизация государственных активов и налоговое администрирование», — пишет Кахконен.

Модель экономического управления, в условиях которой на принятие политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний, называется «кумовским капитализмом».

«Политически связанные фирмы сосредоточены в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях, где на них приходится более 40% оборота и более половины всех активов. На них также приходится примерно четверть оборота и активов в сельском хозяйстве, в основном в области производства и экспорта зерна», — заявили во Всемирном банке.

Источник: НВ


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