"Нафтогаз" и "Газпром" договорились о встрече
Украинских холдинг не согласен на разрыв газовых контрактов.
НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о договоренности с роSSийским "Газпромом" о проведении встречи до конца марта.
Как сообщается в фейсбуке "Нафтогаза", компания проинформирует "Газпром", что не согласна на разрыв газовых контрактов.
"Кроме того, мы послали "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - цитирует пресс-служба главного коммерческого директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко.
Таким образом в "Нафтогазе" отреагировали на заявление зампредседателя правления "Газпрома" Александра Медведева о том, что украинская компания подтвердила готовность начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов.
"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа", - сказал Медведев.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с роSSийским премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что "в текущих условиях уже украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины". По словам Миллера, "Газпром" готов выслушать и рассмотреть такие предложения.
Напомним, накануне в "Газпроме" заявили, что на расторжение контрактов с Украиной уйдет полтора-два года. Газовый и транзитный контракты между Украиной и Россией действуют до конца 2019 года.
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