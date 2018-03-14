"Укрзализныця" решила поменять эскалаторы на киевском вокзале

Старые почти исчерпали свой ресурс.

"Укрзализныця" решила поменять эскалаторы на киевском вокзале
Центральний залізничний вокзал Києва
Фото: Макс Требухов

"Укрзализныця" решила установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

На сайте компании говорится, что тендер на их закупку будет объявлен в ближайшее время, а монтаж запланирован до конца года.

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и к настоящему времени почти исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.

28 февраля 2018 года один из них был остановлен в связи предельным износом перил цепи и их привода. Эскалатор на подъем работает. Сейчас "Укрзализныця" принимает меры для скорейшего восстановления работы неисправного эскалатора. Планируется, что он заработает в начале апреля, а срок его эксплуатации должен быть продолжен максимум до конца текущего года.

Напомним, что еще при Войцехе Бальчуне, которого неоднократно шпыняли неработающими эскалаторами на столичном вокзале, обсуждалась возможность их полной замены. Сейчас "Укрзализныцю" возглавляет Евгений Кравцов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - МиллерРасторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - Миллер
Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них
Блок рекламы


Похожие новости
Австралия разрешила экспорт медицинской марихуаныАвстралия разрешила экспорт медицинской марихуаны
"Укрпочта" решила купить банк"Укрпочта" решила купить банк
Рада разрешила отсрочить штрафы за долги для производителей электроэнергииРада разрешила отсрочить штрафы за долги для производителей электроэнергии
"Укрпочта" решила выпустить облигации на 600 млн гривен"Укрпочта" решила выпустить облигации на 600 млн гривен
«Укрпочта» разрешила оформлять международные посылки через интернет«Укрпочта» разрешила оформлять международные посылки через интернет
В создании рекламы Apple на вокзале Киева участвовала украинская студия Radioaktive Film
ГПУ решила купить два Land Cruiser по 1,3 миллиона гривен за штукуГПУ решила купить два Land Cruiser по 1,3 миллиона гривен за штуку
В Киевском зоопарке начали сносить обезьянникВ Киевском зоопарке начали сносить обезьянник
Украина решила выдать США Владислава Халупского, фигуранта дела о краже биржевых пресс-релизовУкраина решила выдать США Владислава Халупского, фигуранта дела о краже биржевых пресс-релизов
В Киевском речном порту растаможить груз скоро можно будет круглосуточноВ Киевском речном порту растаможить груз скоро можно будет круглосуточно
Последние новости
Подгружаем последние новости