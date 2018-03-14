"Укрзализныця" решила поменять эскалаторы на киевском вокзале

Старые почти исчерпали свой ресурс.

"Укрзализныця" решила установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве .

На сайте компании говорится, что тендер на их закупку будет объявлен в ближайшее время, а монтаж запланирован до конца года.

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и к настоящему времени почти исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.

28 февраля 2018 года один из них был остановлен в связи предельным износом перил цепи и их привода. Эскалатор на подъем работает. Сейчас "Укрзализныця" принимает меры для скорейшего восстановления работы неисправного эскалатора. Планируется, что он заработает в начале апреля, а срок его эксплуатации должен быть продолжен максимум до конца текущего года.

Напомним, что еще при Войцехе Бальчуне, которого неоднократно шпыняли неработающими эскалаторами на столичном вокзале, обсуждалась возможность их полной замены. Сейчас "Укрзализныцю" возглавляет Евгений Кравцов.