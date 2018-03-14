Лондонский суд обязал компании Коломойского детализировать сделки Приватбанка на $1,9 млрд

Решение принято в рамках иска Приватбанка против экс-владельцев.

Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd - структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым - детализировать информацию об операциях со средствами Приватбанка (Киев) на $1,9 млрд, полученными от других лиц.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, в конце прошлого года Высокий суд Англии арестовал активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску государственного Приватбанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег.