Коболев: Европа должна готовиться к отключениям газа, если согласится на "Северный поток-2"

В случае завершения роSSийского проекта строительства газопровода «Северный поток-2» Европа должна быть готова к отключениям газа.

Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает « Укринформ «.

«Есть такая интересная дискуссия, она произошла в США , когда представитель «Северного потока-2» говорит: «Если доставить газ по «Северному потоку-2″, РоSSия всегда будет давать лучшую цену, чем LNG (сжиженный газ — ред.)». Всегда или не всегда — вопрос спорный, но в этом аргументе есть большая доля правды, европейцам де-факто надо выбирать: или иметь в данный момент немного дороже элемент импорта газа в Евросоюз — это LNG, и мы говорим о LNG на международном рынке, или быть готовыми к событиям, которые произошли в Украине в марте этого года, когда вдруг РоSSия решила отключить газ», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что ЕС не сможет оперативно решить такую проблему, как это сделала Украина.

«Мы в Украине были к этому готовы, быстро переориентировались, воплотили определенный план мероприятий — и все хорошо. Если бы так поступили по отношению к Евросоюзу , они не переориентировались бы даже за месяц. У них бы был реальный дефицит, возник бы реальный газовый кризис», — пояснил Коболев..

По словам чиновника, роSSийский «Газпром» злоупотребляет монопольным положением на газовом рынке Европы, вытесняя с него конкурентов.

«Газпром» занимает доминирующую позицию на газовом рынке Европы и они этой доминирующей позицией злоупотребляют. Один из элементов злоупотребления — они, контролируя часть восточноевропейского рынка де-факто (о чем есть антимонопольное расследование Евросоюза , которое уже длится почти 10 лет и неизвестно, когда закончится), не пускают других поставщиков газа на этот рынок. Есть много путей, каким именно образом они это делают, но когда у них уже все другие методы исчерпаны, они демпингуют, поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок», — рассказал Коболев.

Руководитель «Нафтогаза» предупредил, что в случае завершения «Северного потока-2» россияне укрепят свои монопольные позиции в Европе и в конце концов воспользуются ими, чтобы повысить цену на газ.

«После завершения строительства «Северного потока-2» способность «Газпрома» использовать такую стратегию только усилится. Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там «Газпром» в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, роSSийская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда «Газпром» применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену», — подытожил Коболев.