Коболев: Европа должна готовиться к отключениям газа, если согласится на "Северный поток-2"

Андрей Коболев

В случае завершения роSSийского проекта строительства газопровода «Северный поток-2» Европа должна быть готова к отключениям газа.

Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Укринформ«.

«Есть такая интересная дискуссия, она произошла в США, когда представитель «Северного потока-2» говорит: «Если доставить газ по «Северному потоку-2″, РоSSия всегда будет давать лучшую цену, чем LNG (сжиженный газ — ред.)». Всегда или не всегда — вопрос спорный, но в этом аргументе есть большая доля правды, европейцам де-факто надо выбирать: или иметь в данный момент немного дороже элемент импорта газа в Евросоюз — это LNG, и мы говорим о LNG на международном рынке, или быть готовыми к событиям, которые произошли в Украине в марте этого года, когда вдруг РоSSия решила отключить газ», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что ЕС не сможет оперативно решить такую проблему, как это сделала Украина.

«Мы в Украине были к этому готовы, быстро переориентировались, воплотили определенный план мероприятий — и все хорошо. Если бы так поступили по отношению к Евросоюзу, они не переориентировались бы даже за месяц. У них бы был реальный дефицит, возник бы реальный газовый кризис», — пояснил Коболев..

По словам чиновника, роSSийский «Газпром» злоупотребляет монопольным положением на газовом рынке Европы, вытесняя с него конкурентов.

«Газпром» занимает доминирующую позицию на газовом рынке Европы и они этой доминирующей позицией злоупотребляют. Один из элементов злоупотребления — они, контролируя часть восточноевропейского рынка де-факто (о чем есть антимонопольное расследование Евросоюза, которое уже длится почти 10 лет и неизвестно, когда закончится), не пускают других поставщиков газа на этот рынок. Есть много путей, каким именно образом они это делают, но когда у них уже все другие методы исчерпаны, они демпингуют, поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок», — рассказал Коболев.

Руководитель «Нафтогаза» предупредил, что в случае завершения «Северного потока-2» россияне укрепят свои монопольные позиции в Европе и в конце концов воспользуются ими, чтобы повысить цену на газ.

«После завершения строительства «Северного потока-2» способность «Газпрома» использовать такую стратегию только усилится. Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там «Газпром» в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, роSSийская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда «Газпром» применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену», — подытожил Коболев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них
Задолженность перед "Нафтогазом" за неделю уменьшилась на 14,7%Задолженность перед "Нафтогазом" за неделю уменьшилась на 14,7%
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из КитаяBloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из Китая
"Нафтогаз" исключил отбор транзитного газа в рамках взыскания долга "Газпрома""Нафтогаз" исключил отбор транзитного газа в рамках взыскания долга "Газпрома"
Снижения цен на молочку не будет, даже если опустить НДССнижения цен на молочку не будет, даже если опустить НДС
Журилівці внесли формальні правки у ТД, але 400 млн на самоскиди приречені піти «куди треба»Журилівці внесли формальні правки у ТД, але 400 млн на самоскиди приречені піти «куди треба»
"Нафтогаз": Тариф на транзит газа может быть изменен"Нафтогаз": Тариф на транзит газа может быть изменен
"Нафтогаз" обнародовал размер переплаты за срочные закупки европейского газа"Нафтогаз" обнародовал размер переплаты за срочные закупки европейского газа
Коболев показал сколько газа украинцы сэкономили за суткиКоболев показал сколько газа украинцы сэкономили за сутки
Бутусов о просьбе "Нафтогаза" экономить: У Украины достаточно запасов газа на неделю, интрига совсем в другомБутусов о просьбе "Нафтогаза" экономить: У Украины достаточно запасов газа на неделю, интрига совсем в другом
"Нафтогаз" подписал с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа"Нафтогаз" подписал с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа
"Нафтогаз" попросил украинцев прикрутить батареи для экономии газа"Нафтогаз" попросил украинцев прикрутить батареи для экономии газа
Последние новости
Подгружаем последние новости