Кипрская компания, связанная с ICU, стала крупнейшим акционером роSSийского Burger King

Доля компании возросла до 35%.

Кипрская компания, связанная с ICU, стала крупнейшим акционером роSSийского Burger King
Фото: novosti.az

Кипрская компания Xomeric, связанная с группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко, стала крупнейшим акционером Burger King в РоSSии. Об передает "Экономическая правда" со ссылкой на роSSийский РБК.

Согласно материалам кипрского реестра компаний, в конце февраля 2018 года структура собственности головной для сети Burger King в РоSSии компании – Burger King Russia (Cyprus) Ltd – изменилась.

Владельцем 16,62% роSSийского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4 до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании.

Продавцом пакета выступила структура ВТБ. В пресс-службе ВТБ подтвердили "частичную продажу доли в компании". После сделки с Xomeric структуре ВТБ принадлежит 19,98% Burger King Russia.

Новый крупнейший акционер Burger King в РоSSии связан с инвесткомпанией ICU. Учредителем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах ICU Investment Management Ltd.

Представитель группы ICU отказался комментировать связь между входящим в ее структуру фондом и роSSийскими закусочными Burger King.

Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".

Совладельцем и председателем совета директоров группы была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, согласно которому вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины экс-президенту Януковичу помогла компания ICU. При этом генпрокурор Юрий Луценко опроверг какие-любо незаконные действия компании

После Революции Достоинства компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЭКП, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала главой Нацбанка.


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