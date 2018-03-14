Землю біля трагічної «Вікторії» депутати Труханова віддали помічнику Труханова і її вже продають за 3 мільйона
Одеська міська рада надала дозвіл Мігалатьєву Валерію Сергійовичу на відведення ділянки біля моря площею 0,05 га.
Про це
Рішення про відведення землі депутати прийняли на сесії 16 лютого. Згадана ділянка пляжу знаходиться в Одесі за адресою вул. Дача Ковалевського, 95-А. Це безпосередньо поруч до трагічного дитячого табору «Вікторія». Фактично, вздовж цієї ділянки знаходиться прохід, яким малеча ходила на пляж.
Також депутати дозволили змінити цільове призначення ділянки з земель для ведення садівництва на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.
Валерій Мігалатьєв був помічником нинішнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, коли той в Верховній Раді сьомого скликання був депутатом фракції «Партія регіонів».
Раніше, в грудні 2017 року, виконком Одеської міськради перевів на цій ділянці садовий будинок Мігалатьєва в житловий.
Через два дні після отримання від міськради згоди на відведення землі, на сайті з продажу нерухомості було оприлюднене оголошення про продаж дачі за цією ж адресою. В оголошенні збігається й адреса, й площа земельної ділянки.
Вартість продажу – $105 тис, або біля 2,8 млн грн. Стан будинку на згаданій ділянці вказує, що земля була отримана спеціально для перепродажу.
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Від «Наших грошей»
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14.03.2018 10:22