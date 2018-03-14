После проверки в банке Тернополя обнаружили недостачу 10 млн гривен

Часть средств - 3,5 млн гривен - вернули.

После проверки в банке Тернополя обнаружили недостачу 10 млн гривен
Фото: пресс-служба НБУ

В отделении одного из банков Тернополя обнаружили недостачу почти на 10 млн гривен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что в отделении без предупреждения была проведена проверка, ее прислали представители главного офиса банка. В результате ревизоры обнаружили недостачу на сумму более чем 7 млн гривен, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро.

Об отсутствии большой суммы денег в облуправление полиции сообщил представитель главного столичного офиса банка. На место предполагаемого преступления выехала следственно-оперативная группа и полицейские детективы.

По словам руководителя отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, когда обнаружили недостачу, работники учреждения кому-то позвонили и часть средств - 3,5 млн гривен - вернули в банк. Еще 6,4 млн гривен до сих пор не возвращены.

Полицейские отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей валютой. Кассир свою причастность к исчезновению крупной суммы отрицает.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 191 ч. 5 УКУ (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой).

Напомним, в Харькове сотрудница банка присвоила вклад умершей пенсионерки.


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