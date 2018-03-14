Підлеглі Кернеса приховали ціни будівництва паркінгу на Римарській за 92 мільйони
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 6 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» будівництво паркінгу за 92,16 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця 2019 року по вул. Римарській, 23Б
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
На заробітну плату піде 5,76 млн грн., тобто 6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 941 тис грн.
Ціна угоди на 0,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 92,46 млн грн.
Конкурентами були ТОВ «ХБК-Буденерго» і ТОВ «Будівельна компанія Макробуд».
Фірма «Спецбудмонтаж-Україна» через ТОВ «Спецстроймонтаж-Інтер» і ТОВ «Спецбудмонтаж-Інвест» належить
У 2011 році переможець отримав єдиний підряд нинішнього замовника на 4,80 млн грн., а у 2017 році – два від нього ж на 1,43 млн грн.
Суперником «БК Макробуд» володіє та керує Антон Короткіх із Луганщини. На нього записані ще декілька фірм: «Дельта-Буд», «БВКФ Еверест», «Мега-Буд». Усі вони без торгів отримують підряди Департаменту житлового господарства Харківської міськради. Причому будівельне обладнання «Макробуд» орендував у ТОВ «Реконструкція», серед засновників якого колись був
«ХБК-Буденерго» зі статутним капіталом 1 тис грн. записано на Галину Бєляковську, яка також володіє ТОВ «Українська будівельна компанія» зі Станіславом Бєляковським.
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