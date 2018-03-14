Підлеглі Кернеса приховали ціни будівництва паркінгу на Римарській за 92 мільйони

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 6 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» будівництво паркінгу за 92,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року по вул. Римарській, 23Б збудують багатоповерховий відкритий паркінг на 200 машино-місць, окремі п’ять майданчиків на 63 машино-місця, одноповерховий контрольно-пропускний пункт, комплектну трансформаторну підстанцію, а також влаштують внутрішньо-майданчикові проїзди і майданчики, тротуари з локальними пониженнями бортового каменю і пандусами, підпірні стіни і газони. Сім машино-місць відведуть для маломобільних груп населення. Гарантійний строк становить десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 5,76 млн грн., тобто 6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 941 тис грн.

Ціна угоди на 0,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 92,46 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «ХБК-Буденерго» і ТОВ «Будівельна компанія Макробуд».

Фірма «Спецбудмонтаж-Україна» через ТОВ «Спецстроймонтаж-Інтер» і ТОВ «Спецбудмонтаж-Інвест» належить нардепу Анатолію Денисенку (раніше – Партія регіонів, нині – позафракційний). До обрання у парламент за 173 мажоритарним округом у Харкові той був депутатом Харківської міськради.

У 2011 році переможець отримав єдиний підряд нинішнього замовника на 4,80 млн грн., а у 2017 році – два від нього ж на 1,43 млн грн.

Суперником «БК Макробуд» володіє та керує Антон Короткіх із Луганщини. На нього записані ще декілька фірм: «Дельта-Буд», «БВКФ Еверест», «Мега-Буд». Усі вони без торгів отримують підряди Департаменту житлового господарства Харківської міськради. Причому будівельне обладнання «Макробуд» орендував у ТОВ «Реконструкція», серед засновників якого колись був заступник директора Департаменту Олександр Лемента.

«ХБК-Буденерго» зі статутним капіталом 1 тис грн. записано на Галину Бєляковську, яка також володіє ТОВ «Українська будівельна компанія» зі Станіславом Бєляковським.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них
Задолженность перед "Нафтогазом" за неделю уменьшилась на 14,7%Задолженность перед "Нафтогазом" за неделю уменьшилась на 14,7%
Блок рекламы


Похожие новости
Фаворити «Селидіввугілля» розіграли 22 мільйони на частинах стрічкових конвеєрів
АМКУ відкрило справу по змові на тендері між фірмами з оточення депутата Кернеса
Сім’я екс-заступника Коломойського виграла у Палія 82 мільйони на коштовний ремонт школи у СофіївціСім’я екс-заступника Коломойського виграла у Палія 82 мільйони на коштовний ремонт школи у Софіївці
Міноборони зекономило менше піввідсотка на закупівлі зимових штанів за 133 мільйони
Водники Філатова приховали ціни ремонту півстолітніх очисних фільтрів за 72 мільйони
Одесити виграли в запорожців 74 мільйони на кабелі для обленерго росіян
Метрополітен готується залучити «прокладку» до будівництва метро на «Виноградар» за 6 мільярдів
Донецькі комунальники відпишуть сім’ї екс-заммера Севастополя 52 мільйони на полігон у Волновасі
Медуніверситет Богомольця хоче замовити «джинси» у ЗМІ на 3 мільйони
Донецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонівДонецькі розіграли 94 мільйони на «порошенківський» центр освіти в Обухові з ліфтом за 6 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости