Підлеглі Кернеса приховали ціни будівництва паркінгу на Римарській за 92 мільйони

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 6 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» будівництво паркінгу за 92,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2019 року по вул. Римарській, 23Б збудують багатоповерховий відкритий паркінг на 200 машино-місць, окремі п’ять майданчиків на 63 машино-місця, одноповерховий контрольно-пропускний пункт, комплектну трансформаторну підстанцію, а також влаштують внутрішньо-майданчикові проїзди і майданчики, тротуари з локальними пониженнями бортового каменю і пандусами, підпірні стіни і газони. Сім машино-місць відведуть для маломобільних груп населення. Гарантійний строк становить десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 5,76 млн грн., тобто 6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 941 тис грн.

Ціна угоди на 0,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 92,46 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «ХБК-Буденерго» і ТОВ «Будівельна компанія Макробуд».

Фірма «Спецбудмонтаж-Україна» через ТОВ «Спецстроймонтаж-Інтер» і ТОВ «Спецбудмонтаж-Інвест» належить нардепу Анатолію Денисенку (раніше – Партія регіонів, нині – позафракційний). До обрання у парламент за 173 мажоритарним округом у Харкові той був депутатом Харківської міськради.

У 2011 році переможець отримав єдиний підряд нинішнього замовника на 4,80 млн грн., а у 2017 році – два від нього ж на 1,43 млн грн.

Суперником «БК Макробуд» володіє та керує Антон Короткіх із Луганщини. На нього записані ще декілька фірм: «Дельта-Буд», «БВКФ Еверест», «Мега-Буд». Усі вони без торгів отримують підряди Департаменту житлового господарства Харківської міськради. Причому будівельне обладнання «Макробуд» орендував у ТОВ «Реконструкція», серед засновників якого колись був заступник директора Департаменту Олександр Лемента.

«ХБК-Буденерго» зі статутним капіталом 1 тис грн. записано на Галину Бєляковську, яка також володіє ТОВ «Українська будівельна компанія» зі Станіславом Бєляковським.