Единый казначейский счет для уплаты всех налогов может заработать уже с 2019 года, - Бамбизов

Сейчас 1364 предприятия вынуждены подавать совокупно более 27 тысяч отчетов в более чем 741 неосновное место учета

Единый казначейский счет для уплаты всех налогов может заработать уже с 2019 года, - Бамбизов
Фото: obozrevatel.com

Единый казначейский счет для уплаты всех налогов (кроме НДС) крупными налогоплательщиками может начать работу уже с 1 января 2019 года, если начать работу по его реализации прямо сейчас. Проект его внедрения с переводом администрирования всех налогов крупных налогоплательщиков в Офис ВПП представил в своем блоге начальник Офиса Евгений Бамбизов. “Мы исповедуем принцип “Один плательщик – один координатор и единый счет”, - написал он.

По словам Бамбизова, сейчас 1364 предприятия вынуждены подавать совокупно более 27 тысяч отчетов в более чем 741 неосновное место учета. Реализация предложенного проекта позволит плательщикам подавать один отчет по каждому налогу только в Офис ВПП и платить общую сумму задекларированных налогов на единый счет, с которого он автоматически будут распределяться по адресатам в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

Бамбизов также напомнил, что внедрение единого казначейского счета было внесено в План мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления госфинансами на 2017-20 годы и в План приоритетных мероприятий правительства на 2017 год.


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