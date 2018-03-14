Генпрокуратура купила два позашляховика Mitsubishi Outlander за півтора мільйона
Генеральна прокуратура України 6 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «ВТ Моторс» легкові автомобілі на загальну суму 1,44 млн грн. Про це
Фірма поставить два позашляховика Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Invite по 720 тис грн. Автомобіль матиме подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп’ютер, обігрів лобового скла в зоні щіток, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, CD MP3 програвач, радіо Mitsubishi, 6 динаміків, USB роз’єм до стереосистеми.
На ринку Mitsubishi Outlander у комплектації Invite
Конкурентами ТОВ «ВТ Моторс» були ТОВ «Автоград» Олега Білого, Сергія Колоши та Юрія Артюхова, а також ТОВ «Гранд Мотор» дружини екс-нардепа Михайла Гвоздьова Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук. Їх пропозиції були вищими – 1,45 млн грн., та 1,76 млн грн. відповідно. Усі фірми не зменшували ціни під час аукціону. Очікувана вартість склала 1,80 млн грн.
Засновниками ТОВ «ВТ Моторс» з Кропивницького є Валентина Вербова, Сергій Вітько та Анатолій Тиквенко. Вони також є співвласниками ТОВ «ВТ-Сервіс». Керує підприємством-переможцем Сергій Вітько.
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14.03.2018 09:52