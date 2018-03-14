ГПУ розслідує розіграш тендерів «Укртрансгазу» на 500 мільйонів на користь нібито групи Пінчука
Службові особи ПАТ «Укртрансгаз» підозрюються у сприянні виграшу підрядів на суму понад 500 млн грн фірмам, що входять до групи «Інтерпайп» Віктора Пінчука. Про це свідчить
Слідство вважає, що за сприяння службових осіб «Укртрансгазу» та Управлінь магістральних газопроводів товариства у 2017 році було створено штучні умови для перемоги у конкурсних торгах ТОВ «Газпромбудмонтаж», ТОВ «Норма Плюс», ПАТ «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція».
При цьому, зазначається в ухвалі, службові особи державного підприємства надали підроблені технічні обґрунтування, завдання та проектну документацію, яка фактично надає суттєві переваги вказаним вище підприємствам, що входять до групи «Інтерпайп», в ході участі у конкурсних торгах.
За результатами проведених торгів вказані фірми виграли підряди на виконання монтажно-будівельних та ізоляційних робіт на суму понад 500 млн грн. Водночас, зазначають в ГПУ, попередні дані свідчать, що монтажно-будівельні та ізоляційні роботи виконані та планується виконати лише на 50-70%.
Слідством встановлено, що отримані від «Укртрансгазу» кошти вказані фірми перераховують за удаваними правочинами на рахунки суб’єктів господарювання із ознаками фіктивності, для подальшого переведення у готівку.
Кримінальне провадження за № 42017000000003090 від 28.09.2017 розслідують слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генпрокуратури. Правова кваліфікація злочинів – за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, одержавних злочинним шляхом) КК України.
2 березня суд надав слідчим і прокурорам ГПУ, а також співробітникам СБУ тимчасовий доступ до документації конкурсних торгів «Львівтрансгазу», «Прикарпаттрансгазу», «Черкаситрансгазу», «Київтрансгазу», «Харківтрансгазу», підприємства «Укргазтехзв’язок» та інших договорів, укладених з вказаним фірмами протягом 2017 року.
- ТОВ «Газпромбудмонтаж» заснував Василь Шкробтак у 2010 р. у м. Вишневе під Києвом. Пізніше фірму переоформили у Львові на Світлану Гонту, Назарія Петренка, Руслана Калашника та Олега Галагана. Калашник родом із Калуша Івано-Франківської області, Галаган теж свого часу був прописаний в Калуші. У 2011 р. Галаган і Калашник володіли ТОВ «Бріск Трейд Україна» з Ернестом Сейтхаліловим, який у 2008-2009 рр.. був замдиректора з капбудівництва і матеріально-технічного обслуговування «Укртрансгазу».
Зараз партнером Петренка і Гонти по «Газпромбудмонтажу» є Іван Собішкевич. Раніше він входив до наглядової ради ПАТ «Городоцький кар’єр» як представник акціонера – ТОВ «ФК «Декра» з групи Суркісів.
Починаючи з 2012 року «Газпромбудмонтаж» виграв підрядів на 480,53 млн грн, з яких 465,32 млн грн – у філій «Укртрансгазу».
- Засновниками ТОВ «Норма плюс» є Вікторія Жданенко і Петро Кулінічев. Батько останнього Костянтин Кулінічев у 2007 році був заступником мера м. Кременчук Полтавської обл. Миколи Глухова.
Вікторія Жданенко володіє ТОВ «Грінландія-Україна» разом з Олександром Жданенком.
Починаючи з 2009 року «Норма плюс» виграла держпідряди на суму 630,95 млн грн, з яких 627,69 млн грн – в «Укртрансгазі».
- ПА «ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція» належить Анастасії та Олександру Iткiним, Юрію Дьоміну та Ірині Комаровій. Останнім трьом належить патент на спосіб ремонту трубопроводів.
У 2009-2017 рр «Нафтогазбудізоляція» виграла держпідряди на 226,72 млн грн – всі в «Укртрансгазі». У 2018 році підприємство виграло тендер Служби автодоріг у Полтавській області на реконструкцію ділянки газопроводу на суму 44,32 млн грн.
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