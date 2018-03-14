ГПУ підозрює «пінчуківського» замголову «Укргазвидобування» в організації торгів на користь «Інтерпайпа»

Перший заступник голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олександр Романюк фігурує у кримінальному провадженні Генпрокуратури стосовно протиправної діяльності під час закупівель. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 2 березня.

За даними слідства, за підтримки та шляхом матеріальної зацікавленості Олександр Романюк, який раніше працював у підприємствах, підконтрольних групі «Інтерпайп», службові особи комітету конкурсних торгів «Укргазвидобування» створюють штучні умови для перемоги у конкурсних торгах ТОВ «Інтерпайп Україна», допускають товариство до оцінки та визнають переможцем торгів.

При цьому, вказується в ухвалі, службові особи державного підприємства надають відповідні технічні обґрунтування, завдання та проектну документацію, яка фактично надає суттєві переваги підприємствам групи «Інтерпайп» в ході участі у конкурсних торгах.

2 березня суд надав слідчим та прокурорам ГПУ, а також співробітникам СБУ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтерпайп Україна» з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме – документації конкурсних торгів з закупівель робіт та послуг за договорами поставки 2017 року.

Кримінальне провадження за № 42017000000003090 від 28.09.2017 розслідують слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генпрокуратури. Правова кваліфікація злочинів – за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, одержавних злочинним шляхом) КК України.

Перший заступник голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олександр Романюк раніше був радником гендиректора групи Віктора Пінчука «East One».

З 2015 року у системі «Прозорро» оприлюднено дані про закупівлю «Укргазвидобуванням» трубної продукції у ТОВ «Інтерпайп Україна» на суму 5,27 млрд грн. Всі інші постачальники мали підряди на суми у десятки та сотні разів менші («Jiangsu elite petroleum technology co., ltd», ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб», ТОВ «Нафтосервіс», ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод»).

Раніше Голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко в інтерв’ю «Громадському» пояснив це тим, що компанія Пінчука – найбільший виробник труб в Україні.

«І «Нафтогаз», і «Укргазвидобування», і до мене, і зі мною багато років купували труби в «Інтерпайпа». Це найбільший виробник, він робить той асортимент, який потрібен «УГВ». Якщо у вас є інші виробники – будь ласка, нехай приходять на «Прозорро», – сказав Прохоренко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них
Задолженность перед "Нафтогазом" за неделю уменьшилась на 14,7%Задолженность перед "Нафтогазом" за неделю уменьшилась на 14,7%
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ розслідує розіграш тендерів «Укртрансгазу» на 500 мільйонів на користь нібито групи Пінчука
ГПУ і СБУ зайнялись біржовими закупівлями «Укргазвидобування» хімії у «європейців» з можливою переплатою 30%
Чотири організації монополізували ринок кваліфікації архітекторів на 200 мільйонівЧотири організації монополізували ринок кваліфікації архітекторів на 200 мільйонів
Санаторій «Укргазвидобування» замовив французький туристичний автобус за 11 мільйонівСанаторій «Укргазвидобування» замовив французький туристичний автобус за 11 мільйонів
Філії «Укргазвидобування» купили позашляховиків Land Cruiser ще на 9,4 мільйонаФілії «Укргазвидобування» купили позашляховиків Land Cruiser ще на 9,4 мільйона
Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів
«Укргазвидобування» скупилось паливозаправниками МАЗ на 84 мільйони
Комунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з машиною своїй благодійній організаціїКомунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з машиною своїй благодійній організації
«Сумихімпром» без торгів злив 99 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»
«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці
Последние новости
Подгружаем последние новости