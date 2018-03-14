ГПУ і СБУ зайнялись біржовими закупівлями «Укргазвидобування» хімії у «європейців» з можливою переплатою 30%

Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом протиправної діяльності з боку службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» під час закупівель у 2017 році. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 2 березня.

За даними слідства, службові особи ПАТ «Укргазвидобування» у січні 2017 року в порушення закону «Про публічні закупівлі» на ресурсі ТБ «Українська енергетична біржа» шляхом укладання фіктивних договорів придбали метил-трет-бутиловий ефір марки А (виробництво російського заводу «Омський каучук») на суму 291,64 млн грн у естонської компанії «Skywalk Trading OU».

При цьому, засновниками естонської компанії «Skywalk Trading OU» обліковуються громадяни України, а вартість поставки в Генпрокуратурі вважають завищеною:

«вартість присадки до палива метил-трет-бутиловий ефір марки А завищена на 30% і частково ввозиться на територію України шляхом порушення митних правил без відповідної оплати митних платежів через митниці Херсонської та Миколаївської областей та у подальшому привласнюються службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», – йдеться в ухвалі.

Крім того, за даними слідства, невстановлені службові особи «Укргазвидобування» з метою заволодіння коштами підприємства уклали 18.09.2017 договір щодо закупівлі в компанії «Euromin S.A.» (Швейцарія) легких вуглеводнів на «Українській енергетичній біржі» об’ємом 1000 метричних тон без організації та проведення публічних конкурсних торгів, передбачених законодавством.

Від «Наших грошей»: «Укргазвидобування» не є замовником в розумінні закону «Про публічні закупівлі», відтак має право проводити торги на свій розсуд.

Відповідно до договору вартість за одну метричну тону складає $550. Орієнтовна вартість контракту складає $550 тис. (14,31 млн грн). Разом з цим, попередні дані свідчать, що вартість легких вуглеводнів, може бути значно завищена, оскільки при укладанні попереднього договору від 30.03.2017 вартість за одну метричну тону складала $387.

Кримінальне провадження за № 42017000000003090 від 28.09.2017 розслідують слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генпрокуратури. Правова кваліфікація злочинів – за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, державних злочинним шляхом) КК України.

2 березня суд надав слідчим і прокурорам ГПУ, а також співробітникам СБУ тимчасовий доступ до тендерну документацію із закупівель робіт та послуг за рядом договорів поставки; документації, що стала підставою для укладання з компанією «Euromin S.A.» (Швейцарія) контрактів № UGV5020/21-17 від 30.03.2017 та № UGV666/21-17 від 18.09.2017 щодо придбання легких вуглеводнів; документації, що стала підставою для укладання з компанією «Skywalk Trading OU» (Естонія) контракту № UGV4323/21-17 від 23.01.2017 щодо поставки ефіру метил-трет-бутилового марки А.

Нагадаємо, у січні 2017 року естонська фірма «Skywalk Trading OU» у січні отримала підряд щодо постачання метил-трет-бутилового ефіру марки А на 291,64 млн грн.

Членами правління «Skywalk Trading OU» з капіталом 2500 євро є українці Максим та Ірина Рубани. Остання, відповідно до естонського реєстру, – є і одноосібним власником фірми. Ірина Рубан є донькою Ігоря Рубана, колишнього працівника «Укртранснафти» та Міненерговугілля часів Януковича. Ігор Рубан також працював у компанії «Транс-Юг», пов’язаної з групою Андрія Адамовського, нинішнього інвестора ТОВ «Трейд-комодіті». Офіс Адамовського у столичному бізнес-центрі «Євразія» знаходиться за вивіскою депутатської приймальні Олександра Грановського (Блок Петра Порошенка). Детальніше читайте у статті «Європрокладки «Укргазвидобування» з плямами порошенківців».

Зауважимо, що фірма «Skywalk Trading OU» фігурує у кримінальному провадженні по схемі так званого «перерваного транзиту» для ухилення для податків на суму $1,12 млн.

Компанія «Euromin S.A.», яку представляє Жерар Дельсад, входить у швейцарсько-голландську групу «Vitol», найбільшого нафтового трейдера світу. Інша фірма цього холдингу – «Arawak Energy Ukraine B.V.» володіє 50% часткою в кіпрському офшорі «Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited», який об’єднує низку газовидобувних компаній Віктора Пінчука в Україні.


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