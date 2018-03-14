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2018-03-14
Акселератор компании Concepter отобрал пять стартапов для прохождения программы
Акселератор
В акселерационную программу прошли следующие стартапы:
- Meredot — «умная» беспроводная розетка;
- Nuka — вечный карандаш и вечный блокнот;
- Onni Care — «умный» монитор, который позволяет удаленно наблюдать за ребенком;
- Prequel — сумка, из которой сложно украсть содержимое;
- Protect My Bike — стартап, который хочет решить проблему воровства велосипедов.
Product Idea Accelerator включает в себя три этапа: проверка идеи, создание MVP и вывод готового продукта на Kickstarter. На всю программу будет выделено $100 000.
Дмитрий Демченко, AIN
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