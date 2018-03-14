Акселератор компании Concepter отобрал пять стартапов для прохождения программы

Акселератор Product Idea Accelerator, который основала компании Concepter, отобрал пять стартапов для прохождения программы. Об этом сообщил руководитель Concepter Влад Тисленко в своем Facebook. , пишут AIN.UA

В акселерационную программу прошли следующие стартапы:

  • Meredot — «умная» беспроводная розетка;
  • Nuka — вечный карандаш и вечный блокнот;
  • Onni Care — «умный» монитор, который позволяет удаленно наблюдать за ребенком;
  • Prequel — сумка, из которой сложно украсть содержимое;
  • Protect My Bike — стартап, который хочет решить проблему воровства велосипедов.

Product Idea Accelerator включает в себя три этапа: проверка идеи, создание MVP и вывод готового продукта на Kickstarter. На всю программу будет выделено $100 000.


Дмитрий Демченко, AIN


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