"Газпром" проиграл Антимонопольному комитету дело о штрафе в 171 млрд грн
РоSSийская компания нарушила законодательство о защите экономической конкуренции.
Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал роSSийской компании "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что в 2017 году суд обязал "Газпром" уплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Однако компания начала оспаривать решения и действия государственного исполнителя. Вскоре роSSийская корпорация обратилась в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой.
"Своим постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ОАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.
Ранее в марте премьер Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с "Газпрома".
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13.03.2018 19:22