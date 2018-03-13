"Газпром" проиграл Антимонопольному комитету дело о штрафе в 171 млрд грн

РоSSийская компания нарушила законодательство о защите экономической конкуренции.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал роSSийской компании "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в 2017 году суд обязал "Газпром" уплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Однако компания начала оспаривать решения и действия государственного исполнителя. Вскоре роSSийская корпорация обратилась в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой.

"Своим постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ОАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

Ранее в марте премьер Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с "Газпрома".