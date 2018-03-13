"Газпром" проиграл Антимонопольному комитету дело о штрафе в 171 млрд грн

РоSSийская компания нарушила законодательство о защите экономической конкуренции.

"Газпром" проиграл Антимонопольному комитету дело о штрафе в 171 млрд грн
Фото: www.profi-forex.org

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал роSSийской компании "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в 2017 году суд обязал "Газпром" уплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Однако компания начала оспаривать решения и действия государственного исполнителя. Вскоре роSSийская корпорация обратилась в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой.

"Своим постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ОАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

Ранее в марте премьер Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с "Газпрома".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Компания Payoneer признала украинку фрилансером года
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд гривен в криптовалютеНардеп Голубов задекларировал 2 млрд гривен в криптовалюте
"Нафтогаз" рассчитывает отсудить у РФ $8 млрд за активы в Крыму"Нафтогаз" рассчитывает отсудить у РФ $8 млрд за активы в Крыму
Еврокомиссия согласовала передачу Украине помощи в 1 млрд евроЕврокомиссия согласовала передачу Украине помощи в 1 млрд евро
AR-стартап Magic Leap привлек еще $461 млн финансирования. Общая сумма инвестиций превысила $2,3 млрдAR-стартап Magic Leap привлек еще $461 млн финансирования. Общая сумма инвестиций превысила $2,3 млрд
НБУ проиграл Коломойскому суд по "Буковелю"НБУ проиграл Коломойскому суд по "Буковелю"
Украина рассчитывает на $1,9 млрд в пятом транше МВФУкраина рассчитывает на $1,9 млрд в пятом транше МВФ
Золотовалютные резервы НБУ сократились до $18,4 млрдЗолотовалютные резервы НБУ сократились до $18,4 млрд
Еврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евроЕврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро
Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
Евросоюз дополнительно выделил €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисомЕвросоюз дополнительно выделил €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом
Последние новости
Подгружаем последние новости