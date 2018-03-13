Швеция и Канада выделили $2 млн на восстановление Донбасса

Средства будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с госпрограммой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины".

Правительствами Канады и Швеции выделили $2 млн на восстановление Донбасса.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 миллиона на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.

Средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года".

Напомним, в прошлом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц запустило портал о проектах по восстановлению Донбасса. Местные органы самоуправления смогут вносить на портал данные о потребностях, что позволит донорам понимать, куда направлять помощь, а позднее иметь возможность отчитаться об использовании средств.