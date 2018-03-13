Верховный суд признал нарушения при ликвидации банка "Хрещатик"
Вкладчики с депозитами свыше 200 тыс. могут вернуть деньги.
Верховный суд признал нарушения при признании Нацбанком неплатежеспособности и дальнейшей ликвидации банка "Хрещатик".
Определение Верховного суда от 27 февраля доступно в Едином реестре.
Суд оставил без имзенений решения низших инстанций о признании противоправной бездеятельности НБУ касательно принятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".
"Решение Верховного суда - окончательное. Вина НБУ подтверждена полностью. Так что вкладчики физлица с депозитами свыше 200 тыс. грн (после получения первой компенсации в Фонде гарантирования вкладов физлиц), а также предприятия имеют все основания для подачи исков в отношении Нацбанка. Его вина официально подтверждена ВС, потому они должны с легкостью выигрывать одну тяжбу за другой. Им не придется ничего доказывать, поскольку есть четкое заключение Верховного суда", - приводит издание UBR.ua слова старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца.
Напомним, 5 апреля 2016 года банк "Хрещатик" был отнесен к категории неплатежеспособных, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.
Крупнейшими совладельцами банка были Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%). Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Солдатенко – экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.
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13.03.2018 09:30