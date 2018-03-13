Верховный суд признал нарушения при ликвидации банка "Хрещатик"

Вкладчики с депозитами свыше 200 тыс. могут вернуть деньги.

Верховный суд признал нарушения при ликвидации банка "Хрещатик"
Фото: xcitybank.com.ua

Верховный суд признал нарушения при признании Нацбанком неплатежеспособности и дальнейшей ликвидации банка "Хрещатик".

Определение Верховного суда от 27 февраля доступно в Едином реестре.

Суд оставил без имзенений решения низших инстанций о признании противоправной бездеятельности НБУ касательно принятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".

"Решение Верховного суда - окончательное. Вина НБУ подтверждена полностью. Так что вкладчики физлица с депозитами свыше 200 тыс. грн (после получения первой компенсации в Фонде гарантирования вкладов физлиц), а также предприятия имеют все основания для подачи исков в отношении Нацбанка. Его вина официально подтверждена ВС, потому они должны с легкостью выигрывать одну тяжбу за другой. Им не придется ничего доказывать, поскольку есть четкое заключение Верховного суда", - приводит издание UBR.ua слова старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца.

Напомним, 5 апреля 2016 года банк "Хрещатик" был отнесен к категории неплатежеспособных, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Крупнейшими совладельцами банка были Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%). Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Солдатенко – экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от ForbesСемь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Компания Payoneer признала украинку фрилансером года
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший сотрудник Инпромбанка пошел под суд за хищение кредитных средств НБУБывший сотрудник Инпромбанка пошел под суд за хищение кредитных средств НБУ
Компания Payoneer признала украинку фрилансером года
Украина продлила санкции против Сбербанка, ПИБ, ВТБ и БМ БанкаУкраина продлила санкции против Сбербанка, ПИБ, ВТБ и БМ Банка
Хорошковский вышел из переговоров по покупке украинского СбербанкаХорошковский вышел из переговоров по покупке украинского Сбербанка
Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидацииСкандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации
Fintech Band анонсировал проект мобильного банка в Великобритании и нацелился на глобальный рынок
"Газпром" признал поставки газа на оккупированный Донбасс безоплатными"Газпром" признал поставки газа на оккупированный Донбасс безоплатными
Продажа Укргазбанка запланирована на 2020 год, Приватбанка - на 2022 годПродажа Укргазбанка запланирована на 2020 год, Приватбанка - на 2022 год
Украинцы смогут получать пенсии и зарплаты в частных банкахУкраинцы смогут получать пенсии и зарплаты в частных банках
Против "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентовПротив "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентов
Последние новости
Подгружаем последние новости