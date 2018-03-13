НБУ купил у банков еще $75 млн

В целом в марте Нацбанк купил 210 млн долларов.

НБУ купил у банков еще $75 млн
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк во вторник провел очередной валютный аукцион, на котором выкупил у банков 74,9 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенный курс аукциона составил 25,9233 грн/доллар.

Курс гривны укрепляется с конца января, в связи с чем НБУ регулярно проводит валютные аукционы для пополнения своих запасов. Перед этим регулятор пять месяцев не выходил на рынок с предложением покупки.

Это уже четвертый аукцион в этом месяце. В целом в марте Нацбанк купил 210 млн долларов.

Официальный курс гривны на вторник 25,9246 грн/доллар.


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