«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» у лютому за результатами тендерів повідомила про намір укласти сім угод про закупівлю олив і мастил на загальну суму 362,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Найдорожчим є мастило Агрінол ЖТ-79Л / Пpoтек ЖТ-79Л по 958-960 грн./кг. На ринку перше найменування продають у роздріб на третину дорожче – по 1 316 грн./кг.

У вересні 2017 року «Панютинський вагоноремонтний завод» купив аналогічне мастило Yuko ЖТ-79Л (NLGI 2) в іншої фірми у 2,5 рази дешевше – по 374 грн./кг. А в листопаді 2016 року «Агрінол» продав ЖТ-79Л цьому ж заводу вдвічі дешевше – по 477 грн./кг.

  • ТОВ «Торум» із так званої групи Грановського отримає за продукцію ТОВ «НВП Агрінол» або ТОВ «КСМ Протек» 266,89 млн грн.

Найбільше, а саме 101,29 млн грн. припадає на моторну оливу М-14В2 по 33 990 грн./т.

В інтернет-магазинах вона коштує 28,88 грн./л, що в перерахунку на вагу за формулою (густина 0,91 кг/куб. м) становить 31 731 грн./т. Це на 7% дешевше від ціни «ЦЗВ».

Крім того, у травні 2017 року «Дарницький вагоноремонтний завод» замовив її в іншої фірми по 27 840 грн./т, що майже на чверть дешевше.

Група Грановського («Трейд Коммодіті», «Август Пром», «Газтрейд», «Мета Оіл», «Торум», «Фідея») почала отримувати паливно-мастильні підряди залізниці у квітні 2016 року. Відтоді залізниця уклала із цими фірмами угод на 7,04 млрд грн. із загальної суми підрядів залізниці по коду ДКПП 19.20.2 за цей період у 9,61 млрд грн.

Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та замміністра оборони Ігоря Павловського.

Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

  • ТОВ «Міроіл» дадуть за продукцію «Агрінолу» ще 95,58 млн грн.

Найбільше, а саме 10,80 млн грн. піде на трансформаторну оливу Т-1500 по 57 144 грн./т.

На ринку вона коштує 38,16 грн./л, що в перерахунку на вагу за формулою (густина 0,885 кг/куб. м) становить 43 119 грн./т. Це на третину дешевше від тендеру «ЦЗВ».

Крім того, днями ПАТ «Миколаївобленерго» замовило її «Агрінолу» в півтора рази дешевше – по 34 тис грн./т.

Столичним «Міроілом» Юлії Павріанідіс із Бердянська зі статутним капіталом 1 тис грн. керує Михайло Воболіс, який у 2015 році йшов у Бердянську міськраду від «БПП».

Забезпечення виконання майбутніх договорів становить 5%. Сума потенційних угод усього на 0,3% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 363,42 млн грн.

У більшості випадків переможці змагались лише між собою. Однак на деяких тендерах єдиним конкурентом «Торума» було бердянське ТОВ «Українсько-британське спільне підприємство Азмол-Брітіш Петрокемікалс». Його засновниками є Дікен Теренс Вілліам із Британії та Павло Путілов з Естонії, а директором – Михайло Тарасенко, раніше відомий як в. о. голови правління ПАТ «Азмол» і кандидат у Бердянську міськраду від «Радикальної партії Олега Ляшка». Ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Постачальник Найменування товару Кількість, т. Ціна, грн./т. із ПДВ
ТОВ «Торум» Мастило пластичне для автогальмівних приладів Агрінол ЖТ-79Л / Мастило ПPOTЕK ЖТ-79Л 9 960 000
Мастило Агрінол ЦНИИ КЗ / Мастило ПРОТЕК ЦНИИ-КЗ 4 106 452
Мастило літієве для залізничного транспорту Агрінол МЗТ / Мастило Агрінол ЖРО / Мастило ПРОТЕК ЖРО 81 105 000
Мастило ЦИАТИМ-203 1 100 500
Мастило Циатим-201 (в барабанах) 7 99 270
Мастило ЦИАТИМ-202 1 99 201
Мастило Літол-24 (в бочках) 16 83 820
Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ (в бочках) 132 70 020
Мастило Агрінол Рельсол М / Мастило ПРОТЕК / Рельсол ГС (Мастило ПРОТЕК Рельсол М) 6 68 010
Олива приладна МВП 11 64 800
Олива для гідродинамічних передач тепловозів ГТ-50А / Олива гідравлічна ПРОТЕК ГТ-50 304 60 210
Олива трансформаторна Т-1500 190 57 300
Олива ПРОТЕК МПТ-2М+ 50 54 201
Олива трансмісійна ТСп-10 31 53 757
Олива компресорна К-12 25 52 020
Мастило редукторне Агрінол СТП-Зр (в бочках) / Мастило ПРОТЕК СТП-З (в бочках) 118 51 480
Олива гідравлічна ПРОТЕК ВМГЗ 22 51 000
Олива трансмісійна ТАп-15В 65 48 645
Олива авіаційна МС-20 41 45 933
Олива компресорна КС-19 178 45 930
Олива турбінна Тп-22 (Тп-22с) 127 39 600
Олива моторна М-14Г2ЦС 821 39 213
Мастило Солідол Жировий 16 35 844
Мастило Графітне (в бочках) 11 34 803
Олива моторна М-14В2 2 980 33 990
Олива моторна М-10Г2К 125 33 930
Мастило редукторне Агрінол ОС-з / Мастило ПРОТЕК ОС марки “З” 112 32 520
Мастило редукторне Агрінол ОС-л / Мастило ПРОТЕК ОС марки Л 91 32 520
Олива індустріальна І-40А 299 30 900
Олива індустріальна І-30А 12 30 810
Олива осьова марки З 299 29 310
Олива осьова марки Л 300 29 310
Олива індустріальна І-20А 142 27 900
ТОВ «Міроіл» Мастило пластичне для автогальмівних приладів Агрінол ЖТ-79Л 9 957 735
Мастило Агрінол Контактне 1 153 504
Мастило Агрінол ЦНИИ КЗ 4 106 452
Мастило Агрінол ЖРО / Мастило літієве для залізничного транспорту Агрінол МЗТ 81 104 250
Мастило ЦИАТИМ-201 (в барабанах) 6 99 972
Мастило ЦИАТИМ-202 (в барабанах) 1 99 900
Мастило Літол-24 (в бочках) 16 82 818
Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ 131 70 188
Мастило Агрінол Рельсол М 6 67 812
Олива приладова МВП (в бочках) 11 64 452
Олива трансформаторна Т-1500 189 57 144
Рідина промивна Агрінол МПТ-2м 50 54 279
Олива трансмісійна ТСп-10 31 53 757
Олива компресорна К-12 25 52 020
Мастило редукторне Агрінол СТП- Зр (в бочках) 117 51 630
Олива трансмісійна ТАп-15В 65 48 693
Олива змащуюча Агрінол МС-20 40 46 291
Олива компресорна із сірчистих нафт КС-19 177 45 930
Олива нафтова турбінна з присадками Тп-22 127 39 441
Мастило графітне (в бочках) 10 34 803
Мастило редукторне Агрінол ОС-з 112 32 586
Мастило редукторне Агрінол ОС-л 90 32 586
Мастило Солідол жировий 15 29 544
Олива осьова марки 3 298 29 250
Олива осьова марки Л 299 29 250



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