«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» у лютому за результатами тендерів повідомила про намір укласти сім угод про закупівлю олив і мастил на загальну суму 362,48 млн грн.
Найдорожчим є мастило Агрінол ЖТ-79Л / Пpoтек ЖТ-79Л по 958-960 грн./кг. На ринку перше найменування продають у роздріб на третину дорожче – по
У вересні 2017 року «Панютинський вагоноремонтний завод» купив аналогічне мастило Yuko ЖТ-79Л (NLGI 2) в іншої фірми у 2,5 рази дешевше – по
- ТОВ «Торум» із так званої групи Грановського отримає за продукцію ТОВ «НВП Агрінол» або ТОВ «КСМ Протек» 266,89 млн грн.
Найбільше, а саме 101,29 млн грн. припадає на моторну оливу М-14В2 по 33 990 грн./т.
В інтернет-магазинах вона коштує
Крім того, у травні 2017 року «Дарницький вагоноремонтний завод» замовив її в іншої фірми по
Група Грановського («Трейд Коммодіті», «Август Пром», «Газтрейд», «Мета Оіл», «Торум», «Фідея») почала отримувати паливно-мастильні підряди залізниці у квітні 2016 року. Відтоді залізниця уклала із цими фірмами угод на 7,04 млрд грн. із загальної суми підрядів залізниці по коду ДКПП 19.20.2 за цей період у 9,61 млрд грн.
Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та замміністра оборони Ігоря Павловського.
Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».
- ТОВ «Міроіл» дадуть за продукцію «Агрінолу» ще 95,58 млн грн.
Найбільше, а саме 10,80 млн грн. піде на трансформаторну оливу Т-1500 по 57 144 грн./т.
На ринку вона коштує
Крім того, днями ПАТ «Миколаївобленерго» замовило її «Агрінолу» в півтора рази дешевше – по
Столичним «Міроілом» Юлії Павріанідіс із Бердянська зі статутним капіталом 1 тис грн. керує Михайло Воболіс, який у 2015 році
Забезпечення виконання майбутніх договорів становить 5%. Сума потенційних угод усього на 0,3% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 363,42 млн грн.
У більшості випадків переможці змагались лише між собою. Однак на деяких тендерах єдиним конкурентом «Торума» було бердянське ТОВ «Українсько-британське спільне підприємство Азмол-Брітіш Петрокемікалс». Його засновниками є Дікен Теренс Вілліам із Британії та Павло Путілов з Естонії, а директором – Михайло Тарасенко, раніше
|Постачальник
|Найменування товару
|Кількість, т.
|Ціна, грн./т. із ПДВ
|ТОВ «Торум»
|Мастило пластичне для автогальмівних приладів Агрінол ЖТ-79Л / Мастило ПPOTЕK ЖТ-79Л
|9
|960 000
|Мастило Агрінол ЦНИИ КЗ / Мастило ПРОТЕК ЦНИИ-КЗ
|4
|106 452
|Мастило літієве для залізничного транспорту Агрінол МЗТ / Мастило Агрінол ЖРО / Мастило ПРОТЕК ЖРО
|81
|105 000
|Мастило ЦИАТИМ-203
|1
|100 500
|Мастило Циатим-201 (в барабанах)
|7
|99 270
|Мастило ЦИАТИМ-202
|1
|99 201
|Мастило Літол-24 (в бочках)
|16
|83 820
|Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ (в бочках)
|132
|70 020
|Мастило Агрінол Рельсол М / Мастило ПРОТЕК / Рельсол ГС (Мастило ПРОТЕК Рельсол М)
|6
|68 010
|Олива приладна МВП
|11
|64 800
|Олива для гідродинамічних передач тепловозів ГТ-50А / Олива гідравлічна ПРОТЕК ГТ-50
|304
|60 210
|Олива трансформаторна Т-1500
|190
|57 300
|Олива ПРОТЕК МПТ-2М+
|50
|54 201
|Олива трансмісійна ТСп-10
|31
|53 757
|Олива компресорна К-12
|25
|52 020
|Мастило редукторне Агрінол СТП-Зр (в бочках) / Мастило ПРОТЕК СТП-З (в бочках)
|118
|51 480
|Олива гідравлічна ПРОТЕК ВМГЗ
|22
|51 000
|Олива трансмісійна ТАп-15В
|65
|48 645
|Олива авіаційна МС-20
|41
|45 933
|Олива компресорна КС-19
|178
|45 930
|Олива турбінна Тп-22 (Тп-22с)
|127
|39 600
|Олива моторна М-14Г2ЦС
|821
|39 213
|Мастило Солідол Жировий
|16
|35 844
|Мастило Графітне (в бочках)
|11
|34 803
|Олива моторна М-14В2
|2 980
|33 990
|Олива моторна М-10Г2К
|125
|33 930
|Мастило редукторне Агрінол ОС-з / Мастило ПРОТЕК ОС марки “З”
|112
|32 520
|Мастило редукторне Агрінол ОС-л / Мастило ПРОТЕК ОС марки Л
|91
|32 520
|Олива індустріальна І-40А
|299
|30 900
|Олива індустріальна І-30А
|12
|30 810
|Олива осьова марки З
|299
|29 310
|Олива осьова марки Л
|300
|29 310
|Олива індустріальна І-20А
|142
|27 900
|ТОВ «Міроіл»
|Мастило пластичне для автогальмівних приладів Агрінол ЖТ-79Л
|9
|957 735
|Мастило Агрінол Контактне
|1
|153 504
|Мастило Агрінол ЦНИИ КЗ
|4
|106 452
|Мастило Агрінол ЖРО / Мастило літієве для залізничного транспорту Агрінол МЗТ
|81
|104 250
|Мастило ЦИАТИМ-201 (в барабанах)
|6
|99 972
|Мастило ЦИАТИМ-202 (в барабанах)
|1
|99 900
|Мастило Літол-24 (в бочках)
|16
|82 818
|Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ
|131
|70 188
|Мастило Агрінол Рельсол М
|6
|67 812
|Олива приладова МВП (в бочках)
|11
|64 452
|Олива трансформаторна Т-1500
|189
|57 144
|Рідина промивна Агрінол МПТ-2м
|50
|54 279
|Олива трансмісійна ТСп-10
|31
|53 757
|Олива компресорна К-12
|25
|52 020
|Мастило редукторне Агрінол СТП- Зр (в бочках)
|117
|51 630
|Олива трансмісійна ТАп-15В
|65
|48 693
|Олива змащуюча Агрінол МС-20
|40
|46 291
|Олива компресорна із сірчистих нафт КС-19
|177
|45 930
|Олива нафтова турбінна з присадками Тп-22
|127
|39 441
|Мастило графітне (в бочках)
|10
|34 803
|Мастило редукторне Агрінол ОС-з
|112
|32 586
|Мастило редукторне Агрінол ОС-л
|90
|32 586
|Мастило Солідол жировий
|15
|29 544
|Олива осьова марки 3
|298
|29 250
|Олива осьова марки Л
|299
|29 250
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