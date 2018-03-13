«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» у лютому за результатами тендерів повідомила про намір укласти сім угод про закупівлю олив і мастил на загальну суму 362,48 млн грн. Про це повід ом ляється у системі « Прозорро ».

Найдорожчим є мастило Агрінол ЖТ-79Л / Пpoтек ЖТ-79Л по 958-960 грн./кг. На ринку перше найменування продають у роздріб на третину дорожче – по 1 316 грн./кг .

У вересні 2017 року «Панютинський вагоноремонтний завод» купив аналогічне мастило Yuko ЖТ-79Л (NLGI 2) в іншої фірми у 2,5 рази дешевше – по 374 грн./кг . А в листопаді 2016 року «Агрінол» продав ЖТ-79Л цьому ж заводу вдвічі дешевше – по 477 грн./кг .

ТОВ «Торум» із так званої групи Грановського отримає за продукцію ТОВ «НВП Агрінол» або ТОВ «КСМ Протек» 266,89 млн грн.

Найбільше, а саме 101,29 млн грн. припадає на моторну оливу М-14В2 по 33 990 грн./т.

В інтернет-магазинах вона коштує 28,88 грн./л , що в перерахунку на вагу за формулою (густина 0,91 кг/куб. м ) становить 31 731 грн./т. Це на 7% дешевше від ціни «ЦЗВ».

Крім того, у травні 2017 року «Дарницький вагоноремонтний завод» замовив її в іншої фірми по 27 840 грн./т , що майже на чверть дешевше.

Група Грановського («Трейд Коммодіті», «Август Пром», «Газтрейд», «Мета Оіл», «Торум», «Фідея») почала отримувати паливно-мастильні підряди залізниці у квітні 2016 року. Відтоді залізниця уклала із цими фірмами угод на 7,04 млрд грн. із загальної суми підрядів залізниці по коду ДКПП 19.20.2 за цей період у 9,61 млрд грн.

Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та замміністра оборони Ігоря Павловського.

Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

ТОВ «Міроіл» дадуть за продукцію «Агрінолу» ще 95,58 млн грн.

Найбільше, а саме 10,80 млн грн. піде на трансформаторну оливу Т-1500 по 57 144 грн./т.

На ринку вона коштує 38,16 грн./л , що в перерахунку на вагу за формулою (густина 0,885 кг/куб. м ) становить 43 119 грн./т. Це на третину дешевше від тендеру «ЦЗВ».

Крім того, днями ПАТ «Миколаївобленерго» замовило її «Агрінолу» в півтора рази дешевше – по 34 тис грн./т .

Столичним «Міроілом» Юлії Павріанідіс із Бердянська зі статутним капіталом 1 тис грн. керує Михайло Воболіс, який у 2015 році йшов у Бердянську міськраду від «БПП».

Забезпечення виконання майбутніх договорів становить 5%. Сума потенційних угод усього на 0,3% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 363,42 млн грн.

У більшості випадків переможці змагались лише між собою. Однак на деяких тендерах єдиним конкурентом «Торума» було бердянське ТОВ «Українсько-британське спільне підприємство Азмол-Брітіш Петрокемікалс». Його засновниками є Дікен Теренс Вілліам із Британії та Павло Путілов з Естонії, а директором – Михайло Тарасенко, раніше відомий як в. о. голови правління ПАТ «Азмол» і кандидат у Бердянську міськраду від «Радикальної партії Олега Ляшка». Ніхто не знижував ціну під час аукціонів.