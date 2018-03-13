«Приватбанк» замовив карток на 50 мільйонів, зекономивши третину завдяки приходу на торги крутих французів

ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» 13-26 лютого за результатами тендерів отримало замовлень від держбанків щодо платіжних карток на загальну суму 203,62 млн грн. Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

ПАТ «Державний ощадний банк України» уклало дві угоди на 153,62 млн грн.

Замовили 800 тис бланків електронні пенсійні посвідчення у вигляді карток СНІР «Український платіжний ПРОСТІР» по 63,30 грн., а також послуги персоналізації, пакування і доставки для 900 тис таких посвідчень по 114,42 грн.

У липні 2016 року «Ощадбанк» замовляв такі бланки «Пластик Карті» по 57,87 грн., а їхню персоналізацію, пакування і доставку – по 104,52 грн., тобто на 9% дешевше.

Ще 50,00 млн грн. «Пластик карта» виграла на тендерах ПАТ «КБ «Приватбанк» на дуальні картки (перелік з цінами наведено у таблиці нижче). Найдорожчими є надруковані на голографічній фользі преміум-картки MasterCard Int. (код 1225) по 84,63 грн.

На тендерах «Ощадбанку» єдиним конкурентом було ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ»).

За один підряд «Приватбанку» із переможцем змагалась лише фірма «Gemalto SA» (Франція) із групи «Thales» , основними акціонерами якої є держава Франція і компанія «Dassault Aviation», а за інші два – ще й ТОВ «Поллі-Сервіс» із консорціуму «ЄДАПС».

Сума угод із «Ощадбанком» на 20%, а з «Приватбанком» – на 38% нижча від очікуваної вартості закупівлі. В останньому випадку третину коштів вдалося зекономити завдяки французькій «Gemalto», котра активно торгувалась із «Пластик Картою». На відміну від них «Поллі-Сервіс» узагалі не знижував ціну під час аукціонів, на які приходив.

Засновниками «Пластик Карти» є ужгородець Михайло Ілько, киянин Юрій Ткаченко, «Пластмекс» (Естонія) і «СВ Сістем Солюшнс ФЗЕ» (ОАЕ), а бенефіціаром і директором – член правління згаданої естонської «Plastmex O?» Костянтин Куклєв із Дубаї (ОАЕ).