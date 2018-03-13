«Приватбанк» замовив карток на 50 мільйонів, зекономивши третину завдяки приходу на торги крутих французів
ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» 13-26 лютого за результатами тендерів отримало замовлень від держбанків щодо платіжних карток на загальну суму 203,62 млн грн.
ПАТ «Державний ощадний банк України» уклало дві угоди на 153,62 млн грн.
Замовили 800 тис бланків електронні пенсійні посвідчення у вигляді карток СНІР «Український платіжний ПРОСТІР» по 63,30 грн., а також послуги персоналізації, пакування і доставки для 900 тис таких посвідчень по 114,42 грн.
У липні 2016 року «Ощадбанк» замовляв такі бланки «Пластик Карті» по 57,87 грн., а їхню персоналізацію, пакування і доставку – по 104,52 грн., тобто на 9% дешевше.
Ще 50,00 млн грн. «Пластик карта» виграла на тендерах ПАТ «КБ «Приватбанк» на дуальні картки (перелік з цінами наведено у таблиці нижче). Найдорожчими є надруковані на голографічній фользі преміум-картки MasterCard Int. (код 1225) по 84,63 грн.
На тендерах «Ощадбанку» єдиним конкурентом було ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ»).
За один підряд «Приватбанку» із переможцем змагалась лише фірма
Сума угод із «Ощадбанком» на 20%, а з «Приватбанком» – на 38% нижча від очікуваної вартості закупівлі. В останньому випадку третину коштів вдалося зекономити завдяки французькій «Gemalto», котра активно торгувалась із «Пластик Картою». На відміну від них «Поллі-Сервіс» узагалі не знижував ціну під час аукціонів, на які приходив.
Засновниками «Пластик Карти» є ужгородець Михайло Ілько, киянин Юрій Ткаченко, «Пластмекс» (Естонія) і «СВ Сістем Солюшнс ФЗЕ» (ОАЕ), а бенефіціаром і директором – член правління згаданої естонської
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|«Ощадбанк»
|«Електронне пенсійне посвідчення»: безконтактна платіжна картка СНІР «Український платіжний ПРОСТІР»
|800 000
|63,30
|Послуги персоналізації, пакування і доставки на адреси установ замовника «Електронних пенсійних посвідчень»
|900 000
|114,42
|«Приватбанк»
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+), спеціальні ефекти (код 1320)
|35 000
|56,02
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1164)
|60 000
|22,30
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1225)
|3 000
|84,63
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1182)
|10 000
|20,81
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1316)
|345 000
|21,56
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1234)
|345 000
|21,56
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1287)
|25 000
|22,11
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1288)
|50 000
|21,74
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1279)
|141 500
|21,93
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1315)
|135 000
|22,02
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1322)
|177 000
|21,91
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1280)
|58 000
|22,11
|MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1256)
|12 000
|23,02
|MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1325)
|6 000
|23,95
|Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1321)
|270 000
|18,96
|Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1307)
|300 000
|18,94
|Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1313)
|5 000
|21,64
|Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1314)
|2 000
|25,82
|Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1323)
|140 000
|19,69
|Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1324)
|140 000
|19,69
|Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1310)
|20 000
|20,25
|Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1309)
|60 000
|19,79
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