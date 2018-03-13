«Приватбанк» замовив карток на 50 мільйонів, зекономивши третину завдяки приходу на торги крутих французів

ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» 13-26 лютого за результатами тендерів отримало замовлень від держбанків щодо платіжних карток на загальну суму 203,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Державний ощадний банк України» уклало дві угоди на 153,62 млн грн.

Замовили 800 тис бланків електронні пенсійні посвідчення у вигляді карток СНІР «Український платіжний ПРОСТІР» по 63,30 грн., а також послуги персоналізації, пакування і доставки для 900 тис таких посвідчень по 114,42 грн.

У липні 2016 року «Ощадбанк» замовляв такі бланки «Пластик Карті» по 57,87 грн., а їхню персоналізацію, пакування і доставку – по 104,52 грн., тобто на 9% дешевше.

Ще 50,00 млн грн. «Пластик карта» виграла на тендерах ПАТ «КБ «Приватбанк» на дуальні картки (перелік з цінами наведено у таблиці нижче). Найдорожчими є надруковані на голографічній фользі преміум-картки MasterCard Int. (код 1225) по 84,63 грн.

На тендерах «Ощадбанку» єдиним конкурентом було ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ»).

За один підряд «Приватбанку» із переможцем змагалась лише фірма «Gemalto SA» (Франція) із групи «Thales», основними акціонерами якої є держава Франція і компанія «Dassault Aviation», а за інші два – ще й ТОВ «Поллі-Сервіс» із консорціуму «ЄДАПС».

Сума угод із «Ощадбанком» на 20%, а з «Приватбанком» – на 38% нижча від очікуваної вартості закупівлі. В останньому випадку третину коштів вдалося зекономити завдяки французькій «Gemalto», котра активно торгувалась із «Пластик Картою». На відміну від них «Поллі-Сервіс» узагалі не знижував ціну під час аукціонів, на які приходив.

Засновниками «Пластик Карти» є ужгородець Михайло Ілько, киянин Юрій Ткаченко, «Пластмекс» (Естонія) і «СВ Сістем Солюшнс ФЗЕ» (ОАЕ), а бенефіціаром і директором – член правління згаданої естонської «Plastmex O?» Костянтин Куклєв із Дубаї (ОАЕ).

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
«Ощадбанк»
«Електронне пенсійне посвідчення»: безконтактна платіжна картка СНІР «Український платіжний ПРОСТІР» 800 000 63,30
Послуги персоналізації, пакування і доставки на адреси установ замовника «Електронних пенсійних посвідчень» 900 000 114,42
«Приватбанк»
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+), спеціальні ефекти (код 1320) 35 000 56,02
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1164) 60 000 22,30
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1225) 3 000 84,63
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом, преміум-сегмент (код 1182) 10 000 20,81
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1316) 345 000 21,56
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1234) 345 000 21,56
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1287) 25 000 22,11
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1288) 50 000 21,74
MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1279) 141 500 21,93
MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1315) 135 000 22,02
MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1322) 177 000 21,91
MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1280) 58 000 22,11
MasterCard Gold/Business з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1256) 12 000 23,02
MasterCard Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1325) 6 000 23,95
Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1321) 270 000 18,96
Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1307) 300 000 18,94
Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1313) 5 000 21,64
Visa Int. з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1314) 2 000 25,82
Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1323) 140 000 19,69
Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1324) 140 000 19,69
Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1310) 20 000 20,25
Visa Gold з дуальним платіжним інтерфейсом (сертифікат C+) (код 1309) 60 000 19,79



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