НБУ намерен заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами
Банкноты будут находиться в обращении до полного замещения монетами.
Национальный банк анонсировал презентацию новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят банкноты.
"14 марта в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Отмечается, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.
Согласно сообщению, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении, пока новые монеты постепенно не заместят банкноты.
Участие в презентации примут представители департамента денежного обращения и Банкнотно-монетного двора НБУ, а также авторы эскизов новых оборотных монет.
Ранее сообщалось, что НБУ купил $59,3 млн на фоне укрепления курса до 25,93 грн/долл.
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