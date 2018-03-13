?НБУ намерен заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами

Банкноты будут находиться в обращении до полного замещения монетами.

Национальный банк анонсировал презентацию новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят банкноты.

"14 марта в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Отмечается, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Согласно сообщению, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении, пока новые монеты постепенно не заместят банкноты.

Участие в презентации примут представители департамента денежного обращения и Банкнотно-монетного двора НБУ, а также авторы эскизов новых оборотных монет.

Ранее сообщалось, что НБУ купил $59,3 млн на фоне укрепления курса до 25,93 грн/долл.