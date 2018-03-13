Как шведские стартапы стали «цифровыми викингами» Европы

Швеция – кузница технологических стартапов. И это не новость. Если вы хотите запустить инвестиционный бизнес, то земля Нобелевской премии, Volvo, IKEA, первоклассной инфраструктуры, прозрачных регулятивных норм и налогового законодательства – это то, что вам нужно, пишут AIN.UA.

Как шведские стартапы стали «цифровыми викингами» Европы

Команда стартапа Strossle

Ставка корпоративного налога составляет всего 22%, в то же время, налог на прибыль относительно высок, что делает Швецию вдвойне привлекательной для новых бизнесов. С одной стороны, государство не забирает прибыль вашей компании, а с другой – имеет достаточно ресурсов для того, чтобы гарантировать социальное обеспечение, что немаловажно для рисковых бизнес-идей.

В холодной Швеции компании-единороги действительно совсем не редкость. За последние несколько лет 5 шведских компаний достигли оценки в $1 млрд: Skype, Spotify, King, Mojang и Klarna. В стране на каждые 20 000 сотрудников приходится 20 стартапов (для сравнения, в США этот показатель равен 5). Швеция настолько одержима стартапами, что даже церковь инвестировала $5 млн в эту сферу.

Шведские стартапы очень отличаются друг от друга, но, в то же время, многие из них построены на стремлении снова сделать контент ценным. Пожалуй, самый яркий пример этого – компания Spotify, созданная в 2008 году. Ее основатели хотели придать новый импульс музыкальной индустрии и создать бизнес-модель, позволяющую зарабатывать на музыке. Вместе с положительными отзывами стартап получил и немало критики со стороны людей, считающих, что стоимость музыкального контента слишком высока. В ответ на это компания всегда отмечает, что сервис Spotify помогает пользователям избавиться от пиратства, а музыкантам получать деньги за свою музыку. Сегодня Spotify достиг стоимости в $20 млрд и скоро станет публичной компанией.

В этом же направлении работает и ряд других компания. Acast, например, предоставляет платформу для создания подкастов с ведущими технологиями записи и обработки голоса. Soundtrack you brand – это b2b версия Spotify, а Epidemic Sound продюсирует музыку для онлайн-издателей.

Помимо музыкальной индустрии, в Швеции есть легион издателей игр, к которым относятся такие гиганты как King, Mojang, Paradox и Mag Interactive, создавшие Minecraft и Ruzzle. Когда игровая премия Steam Awards присуждалась впервые в 2016 году, 11 из 100 награжденных игр были созданы в Швеции. Это впечатляющий результат, учитывая размеры страны и количество студий-разработчиков игр.

В Швеции развивается и так называемый newstech – стартапы, работающие в сфере монетизации журналистики. Эти проекты ищут устойчивые бизнес-модели, позволяющие зарабатывать на новостях. В Стокгольме работают, по меньшей мере, 9 таких компаний.

Многие шведские стартапы действительно заточены под то, чтобы пользователи платили за контент. Почему именно эта цель так популярна среди местных компаний? По мнению Магнуса Хултмана, основателя Strossle, идеи монетизации настолько распространены из-за того, что в Швеции раньше был очень востребован пиратский контент. «Мы стали своего рода «цифровыми викингами», воровали контент. Но потом поняли, что воровство – не лучшая бизнес-модель, которая, в конечно итоге, приведет к краху. Именно поэтому и появился Spotify, а вместе с ним, и другие проекты. Вот почему мы тысячи лет назад стали христианами, отказавшись от мечей и шкур викингов», — отметил Хултман.

Как шведские стартапы стали «цифровыми викингами» Европы

Офис команды Epidemic Sound

Пожалуй, термин «цифровые викинги» действительно очень четко описывает технологическую экосистему Швеции и некоторые ее аспекты, которые часто остаются вне поля зрения. Какие же особенности подходов и взглядов делают шведов одними из ведущих представителей диджитал?

  1. Они находят новые источники богатства

Если ты не владеешь чем-то, просто возьми это. Таким принципом руководствовались викинги на заре своей истории, но потом они перешли от разрушения к созиданию и смогли построить сложную социальную систему. Раньше источниками богатства были драгоценности и золото. Сегодня – это контент, который современные шведские стартапы намерены снова сделать ценным. Они понимают, что без качественного контента такие платформы как Facebook, Amazon и Netflix просто бессмысленны.

  1. Они выходят на международные рынки

Даже несмотря на то, что Швеция – прекрасная страна для жизни, рано или поздно она станет мала для любого бизнеса. Поэтому местные стартапы выходят на международные рынки. Эта давняя традиция «торговать за морем» широко распространена и сегодня.

  1. Они учатся новому у представителей других стран

Цифровые викинги – не только завоеватели новых рынков. Они стараются учиться чему-то новому у людей, которых встречают. «Когда вы живете в стране, где часто холодно и темно, остальной мир становится очень интересным», — говорит Маркус Хултман. Шведы всегда пристально следят за глобальными инновациями и стараются применить их у себя.

  1. Они не признают иерархий

Цифровые викинги не ограничивают себя и коллективы иерархиями. Авторитет можно заработать только с помощью реальных результатов. В стране с небольшим количество населения всегда ощущается нехватка хороших кадров. Поэтому компании не хотят терять их из-за бюрократии или утомительных задач.

  1. Они доверяют

Доверие – это, пожалуй, одна из основных ценностей цифровых викингов. «Доверие – это типично скандинавское отношение. Мы уверены в важности совместного роста. Если вы хотите добиться чего-то, это не означает, что нужно «бросить под автобус» своих коллег», — говорит Леандро Сауседо, руководитель подразделения развития Acast.

  1. Они считают, что инфраструктура – дело государственной важности

Цифровые викинги делают ставку на инфраструктуру. Яркий пример – то, как в стране распространяется Интернет. В 1995 году шведское правительство запустило «Предложение домашнего компьютера», согласно которому каждый, кто приобретает ПК с подключением к Интернету, может быть освобожден от подоходного налога. В 1999 году правительство опубликовало заявление, в котором говорилось о том, что доступ в Интернет нужен всем, потому что за этим будущее.

Не случайно Швеция обладает одним из самых быстрых Интернетов в мире. Например, в случае с внедрением 3G, все было сделано очень быстро благодаря тому, что правительство выдало лицензии не самым большим компаниям, а тем, кто пообещал быструю имплементацию.

  1. Цифровые викинги – это сообщество инноваторов

Когда есть общество, которое вас поддерживает, решиться на инновации всегда легче. Шведская социальная система поддерживает людей, которые рискуют и создают проекты своей мечты. «Школы и университеты бесплатны. Кроме того, студенты могут получить кредит под низкий процент для обеспечения своих нужд», — говорит Бьерн Фант, основатель интернет-магазина Hemmy.se. По мнению Йоханесса Шильдта, генерального директора и основателя стартапа в сфере здравоохранения Kry, сотрудничество между государством и промышленностью стало основой развития технически ориентированного предпринимательства в стране.

Но при этом не стоит забывать, что нынешние успехи цифровых викингов – не первая попытка завоевать мировой рынок. Многие компании в прошлом потерпели неудачи. Яркий пример – Boo.com. Сейчас шведская стартап-сфера переживает подъем. Основная проблема заключается лишь в том, что многие компании хотят быть как Spotify, но им не хватает терпения и долгосрочного видения.


Инна Татолова, AIN


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