Как шведские стартапы стали «цифровыми викингами» Европы
Швеция – кузница технологических стартапов. И это не новость. Если вы хотите запустить инвестиционный бизнес, то земля Нобелевской премии, Volvo, IKEA, первоклассной инфраструктуры, прозрачных регулятивных норм и налогового законодательства – это то, что вам нужно, пишут
Команда стартапа Strossle
Ставка корпоративного налога составляет всего 22%, в то же время, налог на прибыль относительно высок, что делает Швецию вдвойне привлекательной для новых бизнесов. С одной стороны, государство не забирает прибыль вашей компании, а с другой – имеет достаточно ресурсов для того, чтобы гарантировать социальное обеспечение, что немаловажно для рисковых бизнес-идей.
В холодной Швеции компании-единороги действительно совсем не редкость. За последние несколько лет 5 шведских компаний достигли оценки в $1 млрд:
Шведские стартапы очень отличаются друг от друга, но, в то же время, многие из них построены на стремлении снова сделать контент ценным. Пожалуй, самый яркий пример этого – компания Spotify, созданная в 2008 году. Ее основатели хотели придать новый импульс музыкальной индустрии и создать бизнес-модель, позволяющую зарабатывать на музыке. Вместе с положительными отзывами стартап получил и немало критики со стороны людей, считающих, что стоимость музыкального контента слишком высока. В ответ на это компания всегда отмечает, что сервис Spotify помогает пользователям избавиться от пиратства, а музыкантам получать деньги за свою музыку. Сегодня Spotify достиг стоимости в $20 млрд и скоро станет публичной компанией.
В этом же направлении работает и ряд других компания.
Помимо музыкальной индустрии, в Швеции есть легион издателей игр, к которым относятся такие гиганты как King, Mojang,
В Швеции развивается и так называемый newstech – стартапы, работающие в сфере монетизации журналистики. Эти проекты ищут устойчивые бизнес-модели, позволяющие зарабатывать на новостях. В Стокгольме работают, по меньшей мере,
Многие шведские стартапы действительно заточены под то, чтобы пользователи платили за контент. Почему именно эта цель так популярна среди местных компаний? По мнению Магнуса Хултмана,
Офис команды Epidemic Sound
Пожалуй, термин «цифровые викинги» действительно очень четко описывает технологическую экосистему Швеции и некоторые ее аспекты, которые часто остаются вне поля зрения. Какие же особенности подходов и взглядов делают шведов одними из ведущих представителей диджитал?
- Они находят новые источники богатства
Если ты не владеешь чем-то, просто возьми это. Таким принципом руководствовались викинги на заре своей истории, но потом они перешли от разрушения к созиданию и смогли построить сложную социальную систему. Раньше источниками богатства были драгоценности и золото. Сегодня – это контент, который современные шведские стартапы намерены снова сделать ценным. Они понимают, что без качественного контента такие платформы как Facebook, Amazon и Netflix просто бессмысленны.
- Они выходят на международные рынки
Даже несмотря на то, что Швеция –
- Они учатся новому у представителей других стран
Цифровые викинги – не только завоеватели новых рынков. Они стараются учиться чему-то новому у людей, которых встречают. «Когда вы живете в стране, где часто холодно и темно, остальной мир становится очень интересным», — говорит Маркус Хултман. Шведы всегда пристально следят за глобальными инновациями и стараются применить их у себя.
- Они не признают иерархий
Цифровые викинги не ограничивают себя и коллективы иерархиями. Авторитет можно заработать только с помощью реальных результатов. В стране с небольшим количество населения всегда ощущается нехватка хороших кадров. Поэтому компании не хотят терять их из-за бюрократии или утомительных задач.
- Они доверяют
Доверие – это, пожалуй, одна из основных ценностей цифровых викингов. «Доверие – это типично скандинавское отношение. Мы уверены в важности совместного роста. Если вы хотите добиться чего-то, это не означает, что нужно «бросить под автобус» своих коллег», — говорит Леандро Сауседо, руководитель подразделения развития Acast.
- Они считают, что инфраструктура – дело государственной важности
Цифровые викинги делают ставку на инфраструктуру. Яркий пример – то, как в стране распространяется Интернет. В 1995 году шведское правительство запустило «Предложение домашнего компьютера», согласно которому каждый, кто приобретает ПК с подключением к Интернету, может быть освобожден от подоходного налога. В 1999 году правительство опубликовало заявление, в котором говорилось о том, что доступ в Интернет нужен всем, потому что за этим будущее.
Не случайно Швеция
- Цифровые викинги – это сообщество инноваторов
Когда есть общество, которое вас поддерживает, решиться на инновации всегда легче. Шведская социальная система поддерживает людей, которые рискуют и создают проекты своей мечты. «Школы и университеты бесплатны. Кроме того, студенты могут получить кредит под низкий процент для обеспечения своих нужд», — говорит Бьерн Фант, основатель интернет-магазина
Но при этом не стоит забывать, что нынешние успехи цифровых викингов – не первая попытка завоевать мировой рынок. Многие компании в прошлом потерпели неудачи. Яркий пример – Boo.com. Сейчас шведская стартап-сфера переживает подъем. Основная проблема заключается лишь в том, что многие компании хотят быть как Spotify, но им не хватает терпения и долгосрочного видения.
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