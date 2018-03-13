Как шведские стартапы стали «цифровыми викингами» Европы

Швеция – кузница технологических стартапов. И это не новость. Если вы хотите запустить инвестиционный бизнес, то земля Нобелевской премии, Volvo, IKEA, первоклассной инфраструктуры, прозрачных регулятивных норм и налогового законодательства – это то, что вам нужно, пишут AIN.UA .

Команда стартапа Strossle

Ставка корпоративного налога составляет всего 22%, в то же время, налог на прибыль относительно высок, что делает Швецию вдвойне привлекательной для новых бизнесов. С одной стороны, государство не забирает прибыль вашей компании, а с другой – имеет достаточно ресурсов для того, чтобы гарантировать социальное обеспечение, что немаловажно для рисковых бизнес-идей.

В холодной Швеции компании-единороги действительно совсем не редкость. За последние несколько лет 5 шведских компаний достигли оценки в $1 млрд: Skype , Spotify , King , Mojang и Klarna . В стране на каждые 20 000 сотрудников приходится 20 стартапов (для сравнения, в США этот показатель равен 5). Швеция настолько одержима стартапами, что даже церковь инвестировала $5 млн в эту сферу.

Шведские стартапы очень отличаются друг от друга, но, в то же время, многие из них построены на стремлении снова сделать контент ценным. Пожалуй, самый яркий пример этого – компания Spotify, созданная в 2008 году. Ее основатели хотели придать новый импульс музыкальной индустрии и создать бизнес-модель, позволяющую зарабатывать на музыке. Вместе с положительными отзывами стартап получил и немало критики со стороны людей, считающих, что стоимость музыкального контента слишком высока. В ответ на это компания всегда отмечает, что сервис Spotify помогает пользователям избавиться от пиратства, а музыкантам получать деньги за свою музыку. Сегодня Spotify достиг стоимости в $20 млрд и скоро станет публичной компанией.

В этом же направлении работает и ряд других компания. Acast , например, предоставляет платформу для создания подкастов с ведущими технологиями записи и обработки голоса. Soundtrack you brand – это b2b версия Spotify, а Epidemic Sound продюсирует музыку для онлайн-издателей.

Помимо музыкальной индустрии, в Швеции есть легион издателей игр, к которым относятся такие гиганты как King, Mojang, Paradox и Mag Interactive , создавшие Minecraft и Ruzzle. Когда игровая премия Steam Awards присуждалась впервые в 2016 году, 11 из 100 награжденных игр были созданы в Швеции. Это впечатляющий результат, учитывая размеры страны и количество студий-разработчиков игр.

В Швеции развивается и так называемый newstech – стартапы, работающие в сфере монетизации журналистики. Эти проекты ищут устойчивые бизнес-модели, позволяющие зарабатывать на новостях. В Стокгольме работают, по меньшей мере, 9 таких компаний .

Многие шведские стартапы действительно заточены под то, чтобы пользователи платили за контент. Почему именно эта цель так популярна среди местных компаний? По мнению Магнуса Хултмана, основателя Strossle , идеи монетизации настолько распространены из-за того, что в Швеции раньше был очень востребован пиратский контент. «Мы стали своего рода «цифровыми викингами», воровали контент. Но потом поняли, что воровство – не лучшая бизнес-модель, которая, в конечно итоге, приведет к краху. Именно поэтому и появился Spotify, а вместе с ним, и другие проекты. Вот почему мы тысячи лет назад стали христианами, отказавшись от мечей и шкур викингов», — отметил Хултман.

Офис команды Epidemic Sound

Пожалуй, термин «цифровые викинги» действительно очень четко описывает технологическую экосистему Швеции и некоторые ее аспекты, которые часто остаются вне поля зрения. Какие же особенности подходов и взглядов делают шведов одними из ведущих представителей диджитал?

Они находят новые источники богатства

Если ты не владеешь чем-то, просто возьми это. Таким принципом руководствовались викинги на заре своей истории, но потом они перешли от разрушения к созиданию и смогли построить сложную социальную систему. Раньше источниками богатства были драгоценности и золото. Сегодня – это контент, который современные шведские стартапы намерены снова сделать ценным. Они понимают, что без качественного контента такие платформы как Facebook, Amazon и Netflix просто бессмысленны.

Они выходят на международные рынки

Даже несмотря на то, что Швеция – прекрасная страна для жизни , рано или поздно она станет мала для любого бизнеса. Поэтому местные стартапы выходят на международные рынки. Эта давняя традиция «торговать за морем» широко распространена и сегодня.

Они учатся новому у представителей других стран

Цифровые викинги – не только завоеватели новых рынков. Они стараются учиться чему-то новому у людей, которых встречают. «Когда вы живете в стране, где часто холодно и темно, остальной мир становится очень интересным», — говорит Маркус Хултман. Шведы всегда пристально следят за глобальными инновациями и стараются применить их у себя.

Они не признают иерархий

Цифровые викинги не ограничивают себя и коллективы иерархиями. Авторитет можно заработать только с помощью реальных результатов. В стране с небольшим количество населения всегда ощущается нехватка хороших кадров. Поэтому компании не хотят терять их из-за бюрократии или утомительных задач.

Они доверяют

Доверие – это, пожалуй, одна из основных ценностей цифровых викингов. «Доверие – это типично скандинавское отношение. Мы уверены в важности совместного роста. Если вы хотите добиться чего-то, это не означает, что нужно «бросить под автобус» своих коллег», — говорит Леандро Сауседо, руководитель подразделения развития Acast.

Они считают, что инфраструктура – дело государственной важности

Цифровые викинги делают ставку на инфраструктуру. Яркий пример – то, как в стране распространяется Интернет. В 1995 году шведское правительство запустило «Предложение домашнего компьютера», согласно которому каждый, кто приобретает ПК с подключением к Интернету, может быть освобожден от подоходного налога. В 1999 году правительство опубликовало заявление, в котором говорилось о том, что доступ в Интернет нужен всем, потому что за этим будущее.

Не случайно Швеция обладает одним из самых быстрых Интернетов в мире . Например, в случае с внедрением 3G, все было сделано очень быстро благодаря тому, что правительство выдало лицензии не самым большим компаниям, а тем, кто пообещал быструю имплементацию.

Цифровые викинги – это сообщество инноваторов

Когда есть общество, которое вас поддерживает, решиться на инновации всегда легче. Шведская социальная система поддерживает людей, которые рискуют и создают проекты своей мечты. «Школы и университеты бесплатны. Кроме того, студенты могут получить кредит под низкий процент для обеспечения своих нужд», — говорит Бьерн Фант, основатель интернет-магазина Hemmy.se . По мнению Йоханесса Шильдта, генерального директора и основателя стартапа в сфере здравоохранения Kry , сотрудничество между государством и промышленностью стало основой развития технически ориентированного предпринимательства в стране.

Но при этом не стоит забывать, что нынешние успехи цифровых викингов – не первая попытка завоевать мировой рынок. Многие компании в прошлом потерпели неудачи. Яркий пример – Boo.com. Сейчас шведская стартап-сфера переживает подъем. Основная проблема заключается лишь в том, что многие компании хотят быть как Spotify, но им не хватает терпения и долгосрочного видения.