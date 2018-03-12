Система автоматического ареста средств: Что будет со счетами должников

кредитки

Введение электронного ареста средств, которые находятся на счетах неплательщиков в финучреждениях страны, является одним из основных этапов реформы принудительного исполнения решений. Данные нововведения будут приниматься из-за обязательства перед МВФ, передает Час Пик со ссылкой на Минюст.

На сегодняшний день информацию о счетах неплательщика можно получить с помощью запроса соответствующего ведомства в ГФС. Однако эти данные относятся исключительно к юрлицам и физлицам ЧП. А вот получить такие данные об обычных украинцах возможно только с помощью запросов во все банки Украины. В этом случае неплательщики выводят деньги раньше, чем они могут быть заблокированы, а иногда постановление пропадает.

С целью подготовки данного проекта закона украинские эксперты под началом сотрудников Минюста осенью осуществили рабочий визит в Хорватию. Там арест средств неплательщиков введен агенством FINA с зимы 2011 года. На сегодняшний день оно обладает информацией обо всех счетах как юрлиц, так и физ лиц, а также каждый день обновляется. Такие действия помогают блокировать деньги на протяжении 2-3 минут.

Также, в прошлом месяце сотрудники Минюста побывали в Португалии. Там процесс внедрения нововведений относительно принудительного взыскания средств должников длился на протяжении 2-х лет: с 2011 по 2013 годы. Этому предшествовало внесение необходимых поправок в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы.

К моменту внедрения в Португалии данной системы, исполнение судебных решений было крайне неудовлетворительным. Между тем, после вступления новшества в силу, эффективность выполнения в денежном выражении выросла в 30 раз.

Опыт хорватов и португальцев показывает высокую эффективность внедрения соответствующей системы, поэтому в Украине в ближайшем будущем также заработает подобная система, в результате чего экономика страны может вырасти в разы.


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