Продажи оружия в мире в последние 5 лет выросли на 10% – SIPRI

оружие

Объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 годах были на 10% выше, чем в 2008-2012 годах.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает Европейская правда.

Поток оружия увеличился в Азию и Океанию и страны Ближнего Востока в период между 2008-12 и 2013-17 годами, в то время как сокращение продаж наблюдалось в Африку, Америку и Европу.

На пятерку крупнейших экспортеров — США, РоSSию, Францию, Германию и Китай — пришлось 74% всего экспорта вооружений в 2013-17 годах.

Лидером на рынке экспорта оружия остаются США: на их долю приходится почти 34% объема продаж в мире. При этом по сравнению с периодом с 2008 по 2012 год Вашингтон нарастил поставки почти на четверть.

РоSSия отстает от США на 58%. Доля РФ в мировой продаже сократилась за последние пять лет до 22%. В числе основных причин снижения показателей названы падение цен на нефть, а также санкции ЕС и США, введенные в отношении РоSSии после аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины.

Франция нарастила экспорт оружия на 27% и стала третьим по величине экспортером в мире.

В числе ведущих импортеров оружия оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.


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