"Нафтогаз" рассчитывает отсудить у РФ $8 млрд за активы в Крыму

Сумма исковых претензий выросла на 3 млрд с учетом процентов.

"Нафтогаз" рассчитывает отсудить у РФ $8 млрд за активы в Крыму
Юрий Витренко
Фото: oilreview.kiev.ua

Сумма иска Украины к РФ по захваченным крымским активам с учетом процентов достигает $8 млрд, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Иск о компенсации ущерба. Что возникнет при возврате этих активов - это отдельный вопрос. Ответчик - государство РФ. 5 млрд было без процентов, 8 - с ожидаемыми процентами", - написал он в фейсбуке.

Напомним, в сентябре 2017 года "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в его группу, подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, иск с требованием к РоSSии возместить 5 млрд долларов убытков в связи с захватом активов в Крыму.

Слушание дела ожидается в конце мая 2018 года.

"Нафтогаз" потерял в Крыму и на шельфе 15 месторождений нефти и газа, 3 перспективные площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище, более 1200 км магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 29 единиц плавсредств, 4 плавучие буровые установки, среди которых две современные высокотехнологичные – "Петр Годованец" и "Независимость", а также многие другие объекты производственной инфраструктуры.

Кроме того, упущена возможность вести разработку месторождений, запасы которых составляют около 50 млрд куб м газа, 3,5 млн тонн нефти и 1 млн тонн газоконденсата.


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