На жд станции "Покровск" на протяжении года тоннами воровали уголь

Преступники пробили в ограде "ходы" и установили камеры видеонаблюдения.

Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua

Полиция Донецкой области задержала преступную группу, которая воровала уголь из вагонов на железнодорожной станции "Покровск", фасовала его на подпольной "сортировочной станции" и продавала через выстроенную сеть сбыта местным жителям по рыночным ценам.

"Преступная группа с признаками организованности начала действовать в Покровске год назад. В ее состав входили трое мужчин и женщина, все жители Покровска. Установлено, что 36-летний организатор начал промышлять небольшими кражами угля несколько лет назад, а в январе 2017-го поставил это дело "на поток". Мужчина разработал преступную схему и привлек к противоправной деятельности знакомых", - сообщается на сайте полиции.

Злоумышленники провели подготовку: в ограде возле железнодорожного пути были пробиты "ходы" для транспортировки похищенного угля, а на заборе установлены камеры видеонаблюдения.

"Через камеры, не выходя из дома, организатор следил за прибытием грузовых поездов и местонахождением работников службы охраны. Брали только лучшие сорта угля, качество продукции проверял главарь группировки. Сообщники грузили товар в мешки и через заранее сделанные отверстия заносили в "сортировочную станцию", которую обустроили прямо у места стоянки вагонов. Для этого владелец "бизнеса" приобрел несколько зданий в районе железной дороги", - рассказывают в полиции.

В целях конспирации ход дела координировали с помощью видеонаблюдения. Награбленное развозили грузовиками по пунктам сбыта в Покровске и Мирнограде, откуда продавали населению по рыночным ценам.

"В режиме секретности сотрудники уголовного розыска областного главка полиции задокументировали факты похищения и сбыта угля. Самое сложное при этом было "обойти" камеры видеонаблюдения. Операцию по задержанию готовили несколько месяцев, к ее реализации были привлечены бойцы Корпуса оперативно-внезапной действия", - говорится в сообщении.

В областном главке полиции сообщили, что только на стадии реализации задокументировано 12 фактов хищения угля, ущерб от которых составил более 80 тыс. грн. У членов преступной группы по разным адресам изъято более 60 тонн угольной продукции, "черную" бухгалтерию, видео- и компьютерную технику, деньги, полученные преступным путем, пистолет "Zoraki".

Злоумышленники, кроме одного из участников преступной группы, который был судим за имущественное преступление, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Подозреваемым грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.


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