Газпром должен в полном объеме выполнять свои контрактные обязательства по поставке газа Украине в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на брифинге в Киеве после встречи с премьером Владимиром Гройсманом, передает Час Пик.

Могерини обсудила с Грйсманом решение роSSийского "Газпрома" прекратить поставки в Украину уже оплаченного авансом газа. Гройсман отметил, что Украина придерживается позиции выполнения решения суда.

"Мы, как демократическое и цивилизованное государство, не даем оценку суду, а говорим о том, что его решение нужно выполнять", - сказал премьер-министр.

В свою очередь, Могерини подчеркнула, что Газпром должен полностью выполнять свои договорные обязательства.