Могерини: "Газпром" обязан полностью выполнять свои обязательства
Газпром должен в полном объеме выполнять свои контрактные обязательства по поставке газа Украине в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на брифинге в Киеве после встречи с премьером Владимиром Гройсманом, передает Час Пик.
Могерини обсудила с Грйсманом решение роSSийского "Газпрома" прекратить поставки в Украину уже оплаченного авансом газа. Гройсман отметил, что Украина придерживается позиции выполнения решения суда.
"Мы, как демократическое и цивилизованное государство, не даем оценку суду, а говорим о том, что его решение нужно выполнять", - сказал премьер-министр.
В свою очередь, Могерини подчеркнула, что Газпром должен полностью выполнять свои договорные обязательства.
Также Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента РоSSии в Крыму.
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