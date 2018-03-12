НБУ купил $59,3 млн на фоне укрепления курса до 25,93 грн/долл

Гривна продолжает укреплять свои позиции по отношению к доллару.

Национальный банк в понедельник провел очередной валютный аукцион, на котором выкупил у банков 59,3 млн долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенный курс аукциона составил 25,9465 грн/долл, при этом на межбанковском рынке курс по состоянию на 12:30 составил 25,9322 грн/долл.

Курс гривны укрепляется с конца января, в связи с чем НБУ регулярно проводит валютные аукционы для пополнения своих запасов. Перед этим регулятор пять месяцев не выходил на рынок с предложением покупки.

На предыдущем аукционе, который состоялся 7 марта, Нацбанк приобрел 59 млн долларов по курсу 26,11 грн/долл.