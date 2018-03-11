«Волка с Уолл-стрит» снимали на деньги, краденные из инвестфонда. Продюсер выплатит $60 млн
Продюсер известного фильма о предпринимательстве «Волк с Уолл-стрит», компания Red Granite Pictures Inc., согласился выплатить $60 млн компенсации в ходе судебного разбирательства, связанного с кражей средств из малазийского государственного инвестфонда. Об этом
«Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе — это экранизация реальной истории нью-йоркского брокера Джордана Белфорта, которого осудили за отмывание денег и другие финансовые преступления. Компанию Red Granite Pictures Inc., в сооснователях которой — приемный сын малазийского премьер-министра Наджиба Разака, Риза Азиз, обвинили в использовании средств малазийского государственного фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB). В иске также шла речь о взысканиях, связанных с двумя другими фильмами производителя — «Здравствуй, папа» и «Тупой, еще тупее».
Это конкретное взыскание, направленное на финансирование фильма 2013 года — одно из двух десятков исков, поданных властями США. Риза Азиз является другом Джо Ло, малазийского финансиста, которого власти США обвинили в организации преступной схемы по краже $4,5 млрд из фонда 1MDB еще в 2009 году. Из этих денег около $1,7 млрд были отслежены до США и Великобритании.
На эти деньги были куплены особняки в Беверли Хиллз, роскошные квартиры в Нью-Йорке, произведения искусства, драгоценности, и в том числе — финансирование кинопроизводства. Около $681 млн отследили до личного счета малазийского премьер-министра.
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