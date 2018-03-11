Атомники купили насосів для АЕС на 125 мільйонів у сумського заводу Лук’яненка

ДП «НАЕК «Енергоатом» 6 і 19 лютого за результатами тендеру замовило ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» насосів і запчастин для Рівненської та Запорізької АЕС на загальну суму 125,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять:

2 направляючих апарати Н80.06.150.00 СБ до насоса ГЦН-317 для енергоблоку №1 РАЕС по 13,92 млн грн./шт.

2 робочих колеса Н80.06.130.00 СБ до насоса ГЦН-317 для енергоблоку №1 РАЕС по 9,03 млн грн.

12 насосних агрегатів АЦНА 4000-95/8-2а для енергоблоків №3-4 ЗАЕС по 6,60 млн грн./шт.

У квітні 2017 року атомники замовляли насоси АЦНА 4000-95/8-2а у цієї самої фірми за такою ж ціною, а в грудні 2015 року на 9% дешевше – по 6,00 млн грн.

Сума угод на 0,003% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 125,10 млн грн.

Із жовтня 2016 року 83% акцій заводу «Насосенергомаш» заведено на кіпрську фірму «Ейч. Ем. Ес. Кепітал лімітед» («H.M.S. Capital Limited»). Раніше замість неї акціонером напряму була російська група «Гидромашсервис» («ГМС»), основними власниками якої є Герман Цой і Володимир Лук’яненко. Останній значиться кінцевим бенефіціаром заводу, маючи російські адресу і паспорт.

Його батько Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і акціонером ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», як у свою чергу до 2004 року було акціонером «Насосенергомашу».

«Насосенергомаш» у 2005 році увійшов до групи «ГМС».

У 2007 році до неї приєдналися також завод «Гідромаш» та ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» («ВНДІАЕН»).

Того ж року «Сумське НВО» перейшло під контроль групи «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина, а Лук’яненко-старший залишався почесним президентом. У 2012 році він продав частину акцій «Смарт-холдингу» Вадима Новінського.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атен», яким володіє та керує Андрій Оверченко з Енергодара. Він також співволодіє ТОВ «Миров» з Олександром Мирошниченком.