Атомники купили насосів для АЕС на 125 мільйонів у сумського заводу Лук’яненка
ДП «НАЕК «Енергоатом» 6 і 19 лютого за результатами тендеру замовило ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» насосів і запчастин для Рівненської та Запорізької АЕС на загальну суму 125,09 млн грн. Про це
Цьогоріч поставлять:
- 2 направляючих апарати Н80.06.150.00 СБ до насоса ГЦН-317 для енергоблоку №1 РАЕС по 13,92 млн грн./шт.
- 2 робочих колеса Н80.06.130.00 СБ до насоса ГЦН-317 для енергоблоку №1 РАЕС по 9,03 млн грн.
- 12 насосних агрегатів АЦНА 4000-95/8-2а для енергоблоків №3-4 ЗАЕС по 6,60 млн грн./шт.
У квітні 2017 року атомники замовляли насоси АЦНА 4000-95/8-2а у цієї самої фірми за такою ж ціною, а в грудні 2015 року на 9% дешевше – по 6,00 млн грн.
Сума угод на 0,003% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 125,10 млн грн.
Із жовтня 2016 року 83% акцій заводу «Насосенергомаш»
Його батько Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і акціонером ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», як у свою чергу до 2004 року було акціонером «Насосенергомашу».
«Насосенергомаш» у 2005 році увійшов до групи «ГМС».
У 2007 році до неї приєдналися також завод «Гідромаш» та ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» («ВНДІАЕН»).
Того ж року «Сумське НВО» перейшло під контроль групи «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина, а Лук’яненко-старший залишався почесним президентом. У 2012 році він
Єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атен», яким володіє та керує Андрій Оверченко з Енергодара. Він також співволодіє ТОВ «Миров» з Олександром Мирошниченком.
До Оверченка фірмою-суперником володіла Алла Колесник, яка свого часу була прописана разом із Русланом Миколайовичем Колесником, раніше відомим як
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