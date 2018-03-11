6,01 мільярда минулого тижня

Паливо армії, оливи залізниці, пенсійні картки «Ощадбанку», дороги Хмельниччини, паркінг у Харкові, суд у Черкасах, російські запчастини «Енергоатому».

З 5 по 10 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 12,24 тисяч закупівель на загальну суму 6,01 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,29 млрд грн.