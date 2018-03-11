6,01 мільярда минулого тижня

Паливо армії, оливи залізниці, пенсійні картки «Ощадбанку», дороги Хмельниччини, паркінг у Харкові, суд у Черкасах, російські запчастини «Енергоатому».

З 5 по 10 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 12,24 тисяч закупівель на загальну суму 6,01 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,29 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 249,75 ПрАТ «Хмельницьке ШБУ-56» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю)
2. Міністерство оборони України 220,36 ТОВ Фірма «Фідея» Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0
3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 206,25 ТОВ «Торум» Оливи та мастильні матеріали
4. АТ «Ощадбанк» 153,65 ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» заготівки (бланки) банківських платіжних карток та послуги з персоналізації банківських платіжних карток «Електронне пенсійне посвідчення»
5. КП «Харківводоканал» 105,22 ТОВ «Техойл НК» Бензин А-95 у талонах, бензин А-92 у талонах, дизельне паливо у талонах
6. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 92,16 ТОВ «Спецбудмонтаж – Україна» Будівництво паркінгу по вул. Римарській, 23 Б
7. Апеляційний суд Черкаської області 86,20 ТОВ «Сорго-Буд» Реконструкція туристичного готелю «Росава» під приміщення апеляційного суду Черкаської області
8. ВП ЗАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» 84,08 ТОВ «Весташляхбуд» SIA «Raido trading»
9. Міністерство оборони України 47,84 ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Авіаційний гас
10. Міністерство оборони України 47,84 ПП «ОККО контракт» Авіаційний гас



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