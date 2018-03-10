Порошенко отметил трехкратный рост инвестиций в украинские IT-компании

Президент заявил, что инвесторы верят в Украину.

Президент Петр Порошенко отметил рост инвестиций в украинские IT-компании в 2017 году.

"Украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех - по данным венчурного фонда AVentures Capital общий объем инвестиций в украинские IT-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", - написал он в фейсбуке.

Также Порошенко привел данные Госстата о том, что капитальные инвестиции в Украину за 2017 выросли на 21% против 18% за 2016 год.

"Это - свидетельство веры инвесторов в Украину", - заключил президент.

Напомним, ранее Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине.

Объем прямых иностранных инвестиций за 2016 год был почти вдвое большим, чем в прошлом году, - $2,3 млрд против $4,4 млрд.