Порошенко отметил трехкратный рост инвестиций в украинские IT-компании

Президент заявил, что инвесторы верят в Украину.

Порошенко отметил трехкратный рост инвестиций в украинские IT-компании
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко отметил рост инвестиций в украинские IT-компании в 2017 году.

"Украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех - по данным венчурного фонда AVentures Capital общий объем инвестиций в украинские IT-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", - написал он в фейсбуке.

Также Порошенко привел данные Госстата о том, что капитальные инвестиции в Украину за 2017 выросли на 21% против 18% за 2016 год.

"Это - свидетельство веры инвесторов в Украину", - заключил президент.

Напомним, ранее Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине.

Объем прямых иностранных инвестиций за 2016 год был почти вдвое большим, чем в прошлом году, - $2,3 млрд против $4,4 млрд.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в УкраинеВ Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в Украине
Как украинский фрилансер на 3 недели потерял доступ к счету Payoneer из-за смены страныКак украинский фрилансер на 3 недели потерял доступ к счету Payoneer из-за смены страны
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Украинцев заставят задекларировать все иностранные доходыУкраинцев заставят задекларировать все иностранные доходы
Вінницькі дорожники без конкуренції скупились у щебенем на 160 мільйонів
Блок рекламы


Похожие новости
На украинские фильмы в кинотеатрах в прошлом году продали 1,5 миллиона билетовНа украинские фильмы в кинотеатрах в прошлом году продали 1,5 миллиона билетов
AR-стартап Magic Leap привлек еще $461 млн финансирования. Общая сумма инвестиций превысила $2,3 млрдAR-стартап Magic Leap привлек еще $461 млн финансирования. Общая сумма инвестиций превысила $2,3 млрд
На Днепропетровщине построят еще 7 солнечных электростанций, - Резниченко
Порошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градусПорошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градус
Мерія Житомира планує збудувати сонячну електростанцію за кредитно-грантові півмільярдаМерія Житомира планує збудувати сонячну електростанцію за кредитно-грантові півмільярда
Порошенко подписал закон о кредитном реестре НБУПорошенко подписал закон о кредитном реестре НБУ
Украинский стартап привлек $4,5 млн инвестицийУкраинский стартап привлек $4,5 млн инвестиций
Рост прибыли NVIDIA на фоне криптовалютного бума оказался не очень большимРост прибыли NVIDIA на фоне криптовалютного бума оказался не очень большим
Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона
Сокращение инвестирования в Украине ставит под угрозу экономический рост - FTСокращение инвестирования в Украине ставит под угрозу экономический рост - FT
Последние новости
Подгружаем последние новости