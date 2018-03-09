Amazon может быстрее Apple добиться капитализации в $1 трлн

Несмотря на то, что сейчас Apple является самым дорогим публичным предприятием с капитализацией в $893 млрд, ее позиции под угрозой, сообщает Reuters. В негласной гонке за статус первой компании с оценкой в $1 трлн производителя электроники может опередить онлайн-ритейлер Amazon. Фирма Джеффа Безоса сейчас оценивается в $752 млн, занимает третью строчку в мировом рейтинге и всего на $141 млрд отстает от лидера, пишут AIN.UA.

Amazon может быстрее Apple добиться капитализации в $1 трлн

Капитализация Apple (оранжевым) против капитализации Amazon (синим)

Однако разрыв сокращается все большими темпами: акции Apple за год выросли в цене на 24%, акции Alphabet (холдинга, владеющего Google) подорожали на 33%, в то время как стоимость акций Amazon подскочила на 83%. Ритейлер уже сместил с третьей строчки списка самых дорогих компаний Microsoft. Это случилось на фоне новостей о том, что Amazon совместно с инвестиционным фондом Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc и JPMorgan Chase & Co создаст здравоохранительную компанию для своих сотрудников. Это попытка сократить для них стоимость медицинского обслуживания. Коллаборацию расценивают как потенциальную угрозу существующему американскому рынку здравоохранения. В то же время от Apple ожидают неутешительных чисел в отчете о продажах iPhone X — спрос на смартфон стоимостью $1000 может оказаться ниже ожидаемого.

Amazon может быстрее Apple добиться капитализации в $1 трлн

Ожидаемая дата достижения капитализации в $1 трлн. Apple — синим, Amazon — оранжевым

Если акции Amazon продолжат расти текущими темпами, капитализации в $1 трлн компания достигнет в августе этого года. Apple при сохранении текущего роста потребуется на неделю больше. Alphabet придется подождать до 2019 года. Правда, большинство аналитиков считают такой расклад слишком оптимистическим: на Уолл-стрит предсказывают годовой 11%-й рост акций Apple до цены в $195 и капитализации в $989 млрд. Для Amazon оценка еще скромнее: рост в 10%, стоимость акций на уровне $1700, капитализация — около $823 млрд.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в УкраинеВ Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в Украине
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
Как украинский фрилансер на 3 недели потерял доступ к счету Payoneer из-за смены страныКак украинский фрилансер на 3 недели потерял доступ к счету Payoneer из-за смены страны
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз может ввести пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и вискиЕвросоюз может ввести пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Лига.net: Глобальный офис Veon во Львове может быть закрыт
"Нафтогаз": Тариф на транзит газа может быть изменен"Нафтогаз": Тариф на транзит газа может быть изменен
Apple создает медицинские клиники для оказания медицинской помощи и тестирования продуктов для сотрудниковApple создает медицинские клиники для оказания медицинской помощи и тестирования продуктов для сотрудников
Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию гривни – АслундОтсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию гривни – Аслунд
Nokia может отказаться от своего бизнеса в сфере здравоохраненияNokia может отказаться от своего бизнеса в сфере здравоохранения
Польша может построить свой газопровод в Балтийском мореПольша может построить свой газопровод в Балтийском море
Amazon увеличила капитализацию до $700 млрд и впервые обошла MicrosoftAmazon увеличила капитализацию до $700 млрд и впервые обошла Microsoft
Последние новости
Подгружаем последние новости