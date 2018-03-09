Amazon может быстрее Apple добиться капитализации в $1 трлн

Несмотря на то, что сейчас Apple является самым дорогим публичным предприятием с капитализацией в $893 млрд, ее позиции под угрозой, сообщает Reuters. В негласной гонке за статус первой компании с оценкой в $1 трлн производителя электроники может опередить онлайн-ритейлер Amazon. Фирма Джеффа Безоса сейчас оценивается в $752 млн, занимает третью строчку в мировом рейтинге и всего на $141 млрд отстает от лидера, пишут AIN.UA .

Капитализация Apple (оранжевым) против капитализации Amazon (синим)

Однако разрыв сокращается все большими темпами: акции Apple за год выросли в цене на 24%, акции Alphabet (холдинга, владеющего Google) подорожали на 33%, в то время как стоимость акций Amazon подскочила на 83%. Ритейлер уже сместил с третьей строчки списка самых дорогих компаний Microsoft . Это случилось на фоне новостей о том, что Amazon совместно с инвестиционным фондом Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc и JPMorgan Chase & Co создаст здравоохранительную компанию для своих сотрудников. Это попытка сократить для них стоимость медицинского обслуживания. Коллаборацию расценивают как потенциальную угрозу существующему американскому рынку здравоохранения. В то же время от Apple ожидают неутешительных чисел в отчете о продажах iPhone X — спрос на смартфон стоимостью $1000 может оказаться ниже ожидаемого.

Ожидаемая дата достижения капитализации в $1 трлн. Apple — синим, Amazon — оранжевым