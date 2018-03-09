Amazon может быстрее Apple добиться капитализации в $1 трлн
Несмотря на то, что сейчас Apple является самым дорогим публичным предприятием с капитализацией в $893 млрд, ее позиции под угрозой,
Капитализация Apple (оранжевым) против капитализации Amazon (синим)
Однако разрыв сокращается все большими темпами: акции Apple за год выросли в цене на 24%, акции Alphabet (холдинга, владеющего Google) подорожали на 33%, в то время как стоимость акций Amazon подскочила на 83%. Ритейлер уже сместил с третьей строчки списка самых дорогих компаний Microsoft. Это случилось на фоне новостей о том, что Amazon совместно с инвестиционным фондом Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc и JPMorgan Chase & Co создаст здравоохранительную компанию для своих сотрудников. Это попытка сократить для них стоимость медицинского обслуживания. Коллаборацию расценивают как потенциальную угрозу существующему американскому рынку здравоохранения. В то же время от Apple ожидают неутешительных чисел в отчете о продажах iPhone X — спрос на смартфон стоимостью $1000 может оказаться ниже ожидаемого.
Ожидаемая дата достижения капитализации в $1 трлн. Apple — синим, Amazon — оранжевым
Если акции Amazon продолжат расти текущими темпами, капитализации в $1 трлн компания достигнет в августе этого года. Apple при сохранении текущего роста потребуется на неделю больше. Alphabet придется подождать до 2019 года. Правда, большинство аналитиков считают такой расклад слишком оптимистическим: на Уолл-стрит предсказывают годовой 11%-й рост акций Apple до цены в $195 и капитализации в $989 млрд. Для Amazon оценка еще скромнее: рост в 10%, стоимость акций на уровне $1700, капитализация — около $823 млрд.
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Финансы
09.03.2018 11:15