Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия

"Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет".

Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Мы хотим защитить наших рабочих, наши компании. Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США , и никаких пошлин не будет", - отметил американский лидер.

Трамп назвал это "вопросом национальной безопасности".

Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней. Для Мексики и Канады предусмотрено исключение сроком на 30 дней, которое может быть продлено.

Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США . Убытки понесут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.

Также в ответ на такое решение ЕС анонсировал введение пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил, что это решение США может спровоцировать глобальную торговую войну.

Кроме того, главный экономический советник Трампа Гэри Кон уволился. Он не согласился с решением президента ввести пошлины на сталь и алюминий.