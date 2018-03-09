Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия
"Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет".
Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Мы хотим защитить наших рабочих, наши компании. Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и никаких пошлин не будет", - отметил американский лидер.
Трамп назвал это "вопросом национальной безопасности".
Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней. Для Мексики и Канады предусмотрено исключение сроком на 30 дней, которое может быть продлено.
Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки понесут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.
Также в ответ на такое решение ЕС анонсировал введение пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил, что это решение США может спровоцировать глобальную торговую войну.
Кроме того, главный экономический советник Трампа Гэри Кон уволился. Он не согласился с решением президента ввести пошлины на сталь и алюминий.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
09.03.2018 10:55