Одеський припортовий замовив новачку імпортної хімії на 12 мільйонів

ПАТ «Одеський припортовий завод» 16 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Крона» хімії на 11,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Переможець отримав підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов.

Поставлять 540 т карбамідоформальдегідного концентрату (КФК) невідомого виробника з умістом формальдегіду 57-63% і карбаміду 22-26% по 22 200 грн., або $830 за тонну.

Замовник оприлюднив лише першу сторінку договору та останню зі специфікацією.

Згідно тендерної документації, ціна включає доставку на умовах DDP залізницею на ст. Чорноморська, страхування, усі мита і податки, в тому числі ПДВ. Проект договору дозволяв аванс 50% і виплату решти протягом 20 банківських днів після поставки.

Сайт «Import Genius» повідомляє, що у грудні 2017 року КФК-85 із характеристиками, що відповідають вимогам замовника, ввозився в Україну за такими цінами (без врахування ПДВ, акцизу і мита):

  • $436 – від ПАТ «Тольяттіазот» (Росія) для ТОВ «Полісмоли»;
  • $422 – від ТОВ «Кронохем» (Білорусь) для ТДВ «Перечинський ЛХК»;
  • $417 – від ПАТ «Тольяттіазот» (Росія) для ТОВ «Полісмоли»;
  • $350 – від ПАТ «Метафракс» (Росія) для ТОВ «Свиспан Лімітед».

Раніше ввізне мито на російський концентрат становило 5%. Однак у 2017 році МЕРТ почав антидемпінгове розслідування за скаргою єдиного українського виробника – ТОВ «Карпатсмоли», яке вимагало підвищити ставку. Невідомо, чи було виконане бажання скаржника та яким є імпортне мито зараз. Учасники ринку говорили, що «Карпатсмоли» виробляє КФК лише для власних потреб, а ЗМІ пов’язували компанію з російським холдингом «Mail.ru Group» та з російським бізнесменом Андрієм Раппопортом.

Компанія «Крона» з Київщини належить киянину Валентину Горбачову і Тетяні Сипко з Одещини. У 2017 році вона виграла два тендери «ОПЗ» щодо реагентів на 5,45 млн грн.


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