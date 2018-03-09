Фірма Фірташа заплатить Іршанському ГЗК 6 мільйонів штрафів за надані у 2016 році послуги
Суд стягнув з ТОВ «Валки-Ільменіт» на користь Іршанського гірничо-збагачувального комбінату 5,92 млн грн. Про це свідчить
Судом з фірми «Валки-Ільменіт» стягнуто 1,28 млн грн пені, 848 тис грн річних і 3,79 млн грн інфляційних.
Виплату цих 5,92 млн грн для фірми «Валки-Ільменіт» розстрочено до 1 березня 2019 року (по 493 тис грн щомісяця).
У держреєстрі судових рішень оприлюднено лише вступну і резулятивну частину рішення суду, а повного тексту досі немає. Разом з тим з попередніх ухвал відомо, що Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат вимагав стягнути з ТОВ «Валки-Ільменіт» 50,45 млн грн заборгованості, 5,64 млн грн пені, 615 тис грн річних і 1,77 млн грн інфляційних втрат.
Позовні вимоги ґрунтуються на неналежному виконанні фірмою зобов’язань з оплати наданих послуг за період з 31.03.2016 по 30.11.2016, що виникли на підставі укладеного сторонами договору про надання послуг №9632 від 30.12.2015.
Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат є філію ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
ТОВ «Валки-Ільменіт»
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