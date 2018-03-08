МВФ требует от Украины масштабной земельной реформы
Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман рассказал, что обязательное требование о земельной реформе пришлось перенести в связи с необходимостью более длительного периода для ее подготовки.
«В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной», – объяснил он в интервью
При этом, по словам Люнгмана, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых МВФ.
«Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду», – заключил он.
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08.03.2018 12:09