МВФ требует от Украины масштабной земельной реформы

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман рассказал, что обязательное требование о земельной реформе пришлось перенести в связи с необходимостью более длительного периода для ее подготовки.

«В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной», – объяснил он в интервью Новому времени.

При этом, по словам Люнгмана, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых МВФ .

«Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду», – заключил он.