«ПриватБанк» увеличил сеть cashless до 150 тысяч

«Сегодня мы сделали доступной возможность принимать оплату по карточкам в любой торговой точке, несмотря на размер и обороты бизнеса, – говорит руководитель направления «Обслуживание торговых предприятий» «ПриватБанка» Евгений Васильцов. – В марте мы представим рынку новые современные платежные решения, которые лучше всего подойдут для владельцев малого бизнеса за счет возможности самостоятельного запуска платежных сервисов оплаты как привычными платежными карточками, так и бесконтактными карточками или смартфонами»., пишут AIN.UA

По данным «ПриватБанка», чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 48,4% от общего объема транзакций в терминальной сети банка. Второе место по объемам cashless оплат занимают магазины одежды, обуви и аксессуаров (10,86%), третье — магазины электроники и бытовой техники (8,27%). Также активно расплачиваются картами в магазинах товаров для дома (7,72%), аптеках (6,57%) и кафе, ресторанах и развлекательных центрах (6,57% общего объема транзакций).

«ПриватБанк» является безоговорочным лидером украинского рынка эквайринга. Ежедневно через сеть POS-терминалов «ПриватБанка» владельцы банковских карточек оплачивают более 1,8 миллионов покупок. Почти 70% POS-терминалов «ПриватБанка» принимают бесконтактные платежи карточками или смартфонами.


Новости компаний, AIN


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